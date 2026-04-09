Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija!
Kmetija

Emi ne uide arena, zatekla se je h kraji

Velenje, 09. 04. 2026 21.20 pred eno minuto 3 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

Na izboru prvega dvobojevalca se je pokazalo vsesplošno razočaranje nad delom dekle Eme Dragišić, ki je z vsemi glasovi postala prva dvobojevalka. V veliki želji po zmagi je ukradla Pratiko in Aleksandrine zapiske.

Razočarani nad deklo Emo

Ema Dragišić je bila na tapeti vse od zgodnjega jutra. Rdeča družina se je pritožila, ker so dan poprej v mleku našli muhe in kozje iztrebke. Kasneje je tudi Franc Vozel izrazil razočaranje nad deklo, ki se tudi pri prejšnji tedenski nalogi ni izkazala. Ema se je zavedala, da bo verjetno postala prva dvobojevalka, zato je njeno jezo moral poslušati hlapec Juš Čop. Nakar se je sporekla z Dejanom Guzejem, ki ji je očital, da ves čas uživa privilegije. Ko ga je kasneje poskušala pridobiti na svojo stran, češ da je sama v prvih tednih ščitila njega, ji to ni uspelo.

Gregor Merdaus je bil ogorčen zaradi iztrebkov v mleku.
FOTO: POP TV

Vsi glasovi za Emo, ki bo morala v areno

Franc je na glasovanju poudaril, da imajo z Emo že dva tedna grde težave. Dekla se je pritožila, češ da jo Franc žali in ponižuje, zato nima motivacije za delo. Franc pa je nadaljeval, da se liči in kopa in da zanjo ne bo več delal nalog. Gregorja Merdausa je zmotila nehigiena, zato je glasoval enako. Aleksandra April se je odločila na podlagi dela in se je pridružila sotekmovalcema. Pii Filipčič je srce velevalo, naj glasuje za Emo. Jan Zore je povedal, da ima hlapca in deklo zelo rad, a je slišal, da je Ema z njim samo zato, da jo ščiti, zato je glasoval zanjo. Dejan je poudaril, da je na kmetiji pomembno delo, dekla pa se samo okorišča z delom drugih. Tako je Ema dobila prav vse glasove in se bo zagotovo borila za obstanek na posestvu.

Prvi troboj za zlato podkev

Natalija Bratkovič je obiskala tudi trojico imetnikov zlatih podkev, ki je bivala v koči. Natalija: "Koča zagotovo pomeni teden varnosti. Prinaša pa tudi dodatne zlate podkve. Ni nujno, da bo vsak dobil samo eno." Alenka Weiss, Igor Mikič in Žan Zore so se pomerili v prvem boju za dodatno zlato podkev. Natalija: "Ena podkev bo danes zamenjala lastnika. Eden jo bo dobil, drugi pa se bo moral od nje posloviti." Vsak tekmovalec je moral na njen znak dvigniti razrezan valjar in ga držati v zraku. Po dveh minutah so dodali nov del in nadaljevali z igro. Ko so dodali še zadnji del, so morali valjar držati, dokler so le lahko. Prvi je razpadel Alenki, najdlje pa ga je uspelo v zraku držati Igorju. Igor: "Ne kličejo me zastonj prva mišica Ljubljane. To pa ja."

Alenka ostane brez zlate podkve

Igor se je moral odločiti, komu od poražencev bo vzel zlato podkev. Igor: "Žan je v naši ekipi že od samega začetka. V naši združbi, v naši enoti. Včeraj bi lahko mene izločil iz zlate podkve, on tega ni naredil, za kar sem mu zelo hvaležen. Kadarkoli sem računal na njegov glas, sem ga dobil." Zlato podkev je vzel Alenki, ki sicer ostaja v koči in je varna pred areno. Poleg tega bo že jutri imela možnost, da si zlato podkev pribori nazaj.

Ema ukrade Pratiko in Aleksandrine zapiske

Ema je prišla na idejo, da bi ukradla Pratiko. To je tudi storila, povrh vsega pa je ukradla Aleksandrine zapiske. Slednja je to hitro ugotovila, a sta se Ema in zarotnik Juš delala nevedna. Tudi med igro koruza resnice ni priznala, kaj je ušpičila, povedala pa je, da je pripravljena izdati Jana, zato da bi zmagala. Ema: "Kmetija so moje življenjske sanje, in če jaz tukaj ne bom gledala nase in zafrknila vse, mi bo na koncu žal, ker si res želim narediti čisto vse, da bom lahko zmagala." Jan jo je razumel, a bi jo sam zaščitil.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

