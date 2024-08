Eva Luna Mlakar s svojim sanjskim moškim v Kmetijo

OGLAS

Evo Luno Mlakar je Slovenija spoznala v Sanjskem moškem, kjer je poskrbela za nekaj dramatičnih zapletov s svojo neposrednostjo in iskrenostjo. Eva Luna: "Še vedno sem enako iskrena in direktna, kot se me kdo spomni iz 'Sanjca'. Zavedam se, da to dosti ljudi moti, ampak takšna pač sem." In dodaja: "Sanjski moški je bila najboljša izkušnja, kar sem jih doživela do sedaj. Če bi lahko, bi jo ponovila še 100-krat."

Eva Luna Mlakar v Sanjskem moškem FOTO: POP TV icon-expand

Svojega sanjskega moškega je našla po koncu snemanja v 23-letnemu Nejcu Abramu z Jesenic. Eva Luna: "Z Nejcem sva v bistvu že nekaj časa vedela drug za drugega, ker oba ustvarjava na socialnih omrežjih. Bilo je že veliko dogodkov, na katerih bi se morala srečati, ampak vedno enega od naju ni bilo. Enkrat sem mu čisto po naključju začela slediti na Instagramu in se je potem začelo dopisovanje, pa sva se zmenila, da se dobiva v živo in je iskrica kar hitro preskočila. Osrečuje me vsak dan, res mi izkazuje dosti ljubezni, seveda se kdaj tudi skregava, ampak se hitro pomeniva in rešiva problem." Na posestvo se odpravlja prav skupaj z Nejcem, zatorej ju bodo gledalci spremljali kot par, a tekmovala bosta vsak zase. Eva Luna: "To, da grem v šov skupaj s fantom, je hkrati pozitivno in slabo. Zavedam se, da imava prednost zaradi tega, ker sva skupaj, in da naju bodo sotekmovalci želeli čim prej ločiti, ker bodo morali sami najprej najti nekoga, s katerim bodo igrali igro, midva pa si lahko od začetka 100-odstotno zaupava, kar je res velika prednost."

Eva Luna Mlakar in njen sanjski moški Nejc Abram FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Verjetno pa bo napočil trenutek, ko se bosta morala ločiti, na koncu pa, če jima ne uspe skupaj priti do finala, tudi posloviti. Eva Luna: "To, da se bova morala ločiti, je zame najhujša misel. Ko pomislim, da sva se v to spustila skupaj ... Odkar sva v zvezi, sva res večino časa skupaj, če ne drugega, vsak večer skupaj zaspiva in se skupaj zbudiva, najbrž mi bo to predstavljalo največjo oviro v šovu. Bom pa naredila tako, kot bom čutila, da bo zame najboljše."

Želja skoraj vsakega tekmovalca je seveda zmaga in Evi Luni bo na poti do cilja zagotovo pomagala trma, ki je tudi po mnenju njenega izbranca premore res veliko, kar je včasih dobro, včasih pa slabo. Eva Luna: "Res je, sem zelo trmasta, ko si nekaj zamislim, tako mora biti in me je težko prepričati v druge stvari, kar zna kdaj njemu predstavljati problem, ampak sem mu to že na začetku zveze povedala, da je vedel, v kaj se spušča (smeh). Na primer, če hočem iti na tiramisu, bova pač šla." Kako se bo znašla z različnimi značaji na posestvu, bomo še videli, prizna pa, da jo je nabor vsekakor presenetil.

Evo Luno in Nejca boste spremljali kot par, tekmovala pa bosta vsak zase. FOTO: POP TV icon-expand