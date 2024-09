Eva Luna Mlakar v solzah, v areno mora izbranec njenega srca

Žan je nato prebral sporočilo, ki ga je prejel večer poprej. Povedal je, da je kolebal med dvema tekmovalcema. Najprej je imel v mislih Borisa, a si je v zadnjem hipu premislil in izbral Nejca Abrama. Eva Luna je zajokala, pa čeprav je verjela v fantove sposobnosti in vrnitev na posestvo. Počutila pa se je krivo, ker ga je sicer hotela zaščititi, a je želela zaščititi tudi sebe. Sotekmovalke so jo bodrile in ji dopovedovale, naj ga raje spodbuja. Eva Luna pa je jokala, češ da bi v areni raje videla sebe kot fanta.

Natalija Bratkovič je, da bi se razkrili odnosi v družini, naznanila glasovanje za drugega dvobojevalca. Maja Triler se je odločila za Stanislava Travnikarja, Igor Mikič, Boris Vidovič, Ines Dužič , Eva Luna Mlakar , Nejc Abram , Nuša Šebjanič in Marjana Povše so se ji pridružili. Stanislav je glasoval za Jasmina Cerića . Polona Kranjc , Jasmin in Nik pa sta glasovala za Stanislava. Slednji je premišljeval, da mora morda bolj navezati stike s tekmovalci in da delo ne zadostuje.

Tekmovalci so se dogovarjali, koga bi izbrali za drugega dvobojevalca. Omenjali so imeni Stanislava Travnikarja in Igorja Mikiča , a bi v primeru vrnitve slednjega po mnenju Nika Trilerja na posestvu zavladala norišnica. Žan Hronek pa je premišljeval Borisu Vidoviču , saj bi se ga, če bi ga v areni premagal, konkurenti bali.

Marcel se je poslovil od družine, pri čemer mu je Nik rekel: " Nisi tak bav bav, kot na televiziji. " Marcel se je zahvalil za lep sprejem, žal mu je bilo, ker mora oditi. Preden se je podal v gozd, je napisal pismo in ga dal v Tjašino kapuco. V gozd je odšel z bogato nagrado, ki so si jo prislužili gozdarji z dobro opravljeno nalogo. Marcel: " Zdaj pa grem med svoje lanske sovražnike. " Upal je, da se bodo uspeli pogovoriti.

Nejc se je umaknil na samo, da bi v miru razmislil o vrstah dvobojev. Znanja ni nameraval izbrati, saj ni imel časa za učenje. Za nasvet je namereval povprašati izkušene tekmovalce, je pa medtem Igor Mikič svetoval Žanu, naj razmišlja o zmagi: " Vse, kar si rečeš, to se bo zgodilo. " Dodal je, da bo navijal zanj in da ga pričakuje v hiši, kar je prvemu dvobojevalcu vlilo veliko motivacije. Igor je še pojasnil, da mu Nejčev karakter ni všeč, saj da se poskuša prikupiti vsakemu tekmovalcu, zato da bi prišel čim dlje.

Marcel predlaga sodelovanje

Gozdarji so končno izvedeli, kdo je njihov četrti član. Tamara je povedala: "Prišla je oseba, ki sem jo najmanj pričakovala in ki sem si jo najmanj želela." Tim je Marcela opisal kot svojega največjega sovražnika, a so ga vsi lepo pozdravili. Četrti gozdar je takoj predlagal, da bi se obnašali odraslo in sodelovali. Razkril jim je tudi, da imajo na posestvu vezo, in to je Tjaša Vrečič.

Gozdarji bi imeli Polono, Nika in Majo

Tjaša je našla Marcelovo sporočilo, in sicer je nameraval v gozdu označiti mesto, na katerem bo puščal sporočila zanjo in na katerem se bosta morda kdaj tudi srečala. Gozdarji so medtem sprejeli dogovor, da bi v svoji družini poleg Tjaše imeli Polono, Nika in Majo, torej izkušene igralce, ki so sodelovali v prejšnjih sezonah Kmetije.

