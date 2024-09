Eva Luna znova v objemu Nejca Abrama, ki jo je neizmerno pogrešal

OGLAS

Na posestvo si prišla s fantom Nejcem Abramom in poskrbela sta za pravo romantično dramo. Začela se je, ko se pri glasovanju za služabnika, ki sta se pomerila za imuniteto, ni držal dogovora, kar je načelo tvoje zaupanje vanj. S čim oziroma kako mu ga je uspelo spet pridobiti? Do vsega tega je prišlo tudi zato, ker sem ravno imela mesečno perilo, ostale punce pa so mi polnile glavo s tem, in je bila moja reakcija nepremišljena, tako da v resnici ni bilo tako, kot je izgledalo na televiziji. Jaz sem se po 10-ih minutah pomirila in je bilo vse, kot da se to ni sploh zgodilo.

Eva Luna Mlakar FOTO: POP TV icon-expand

Sicer pa je Nejc Žanu Hroneku in Žigi Moharju povedal, da bi bilo bolje, če bi na posestvo prišel sam. Kako si sama razumela to njegovo izjavo? V bistvu mi je to bilo jasno. Najbrž bi on zaradi tega bil notri dlje časa, kar je tako ali tako hotel, in bi bila tudi jaz bolj vesela. Ko je bil Nejc izbran za drugega dvobojevalca, pa je postalo zate še bolj hudo. Kako je bilo spremljati njegov boj za obstanek? V meni je bilo takrat milijon emocij. Seveda nisem hotela, da izgubi, ampak da skupaj nadaljujeva igro. Zelo mi je bilo težko, ker ni imel sreče in je tisti ključ iskal veliko preveč časa. Taka arena je bila res 50:50, več sreče imaš, prej jo uspešneje končaš. Ko si ostala sama, nisi mogla nehati jokati. Kje sta se izgubili tvoji borbenost in neizmerna trma? Jaz sem se zelo hotela naprej boriti zase in Nejca, ampak ko čustva prevladajo, je bolje, da poslušaš samega sebe in narediš tisto, za kar čutiš, da je najbolje zate. Nejc je za glavo družine imenoval Nika Trilerja. Ali oziroma zakaj klobuka nisi želela sama? Bila je stvar dogovora med mano, Nikom in Nejcem. Če bi bila glava, bi mi bilo zelo težko punce poslati v hlev, ker smo tako ali tako hoteli, da Polona čim prej zapusti igro. Vedela sem, da bom zaščitena, pa če sem v hiši ali v hlevu.

Nik te je imenoval za služabnico in skupaj s Polono, Nušo in Marjano ste bile deležne številnih kritik na račun pripravljenih obrokov. Kako danes gledaš na celotno situacijo s hrano? Za te kritike mi je bilo povsem vseeno. Najlažje je pametovati, če nisi sam dan v situacijo. Tudi prvi teden hrana ni bila preveč okusna, ampak to je del Kmetije. Veš, kam si prišel, in je logično, da bo hrane manj kot v realnem življenju. Ste pa služabnice navdušile z izvrstnimi jedmi, ki ste jih morale pripraviti v okviru tedenske naloge. Menda si bila najbolj zaslužna za to prav ti, drži? Ja, očitno nisem toliko 'nesposobna', kot so ostali govorili, ker se mi zdi, da Nado navdušiti s hrano ni mačji kašelj. Na dan dvoboja si dobila Nejčevo sporočilo, a so te njegove spodbudne besede znova spravile v jok. Kdaj si sprejela dokončno odločitev, da greš domov? Odločitev, da grem domov, sem najbrž sprejela, že ko smo dobili Kmečki list. Jaz nisem šla notri, zato da bi zmagala, ampak zaradi izkušnje. Sama v to ne bi šla nikoli, iti pripravljen notri sam ali z nekom je drugače. Kako pa je bilo vrniti se v Nejčev objem in ali te je kaj kregal, ker se nisi borila? Ne, seveda me ni. (smeh) Bil je vesel, da sem prišla domov, ker me je tudi on neizmerno pogrešal. Kakšni pa so tvoji ali vajini načrti za prihodnost? Delava na enem projektu, ki ga še ne smem razkriti, ker je še v fazi nastajanja. Pustite se presenetiti.

Eva Luna je znova v Nejčevem objemu. FOTO: osebni arhiv tekmovalca icon-expand