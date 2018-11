Fantje obnemeli: na posestvu postavna plavolaska

Čeprav je bila Nada ob prihodu navdušena in si je čestitala, da ji je iz mestnih ljudi uspelo narediti prave kmete, je kmalu ugotovila, da nekaj smrdi in to "ne po gnoju". Ker so se sumljivo obnašali, je splezala na prikolico in jih razkrinkala.

A ni bila dolgo jezna, saj so naredili vse ostalo, poleg tega pa jih je celo sezono učila, naj bodo kreativni, in zdaj so to dokazali. "Kreativno so me želeli prinesti okrog," je dodala in jim sporočila veselo novico: nalogo so opravili in si zaslužili nagrado – pojedino.

Sabina in Denis sta se odpravila proti kajži in se poslovila. "Ajde, družba, ko vas j***!" se je pošalila Sabina, Nik pa je sklenil: "Če se ta dva ne bosta v kajži pobila, se ne bo nihče."