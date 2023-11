Finale pred finalom: Spopadla se bosta Marcel in Žan

Tim Novak in člani njegovega klana so ta teden slavili svojevrstno zmago. V kajžo so uspeli poslati Marcela Verbiča in Žana Simoniča ter razbiti njun klan. Tim: "Res se mi zdi, da sta to ena največjih konkurentov tule. In res komaj čakam." Medtem ko se bo večina tekmovalcev veselila, pa bo za Davida Petra Sekirnika čakanje na veliki spopad vse prej kot veselo. David: "Definitivno me delo zamoti, da ne razmišljam toliko o situaciji z našo stranko, ker ni ravno rožnata. Niti za nas niti za ostale člane stranke."