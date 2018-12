Finaliste Kmetije v Celju pričakali vreščeči oboževalci

"Kaj pa, če ne bo nikogar?" so se po tiho spraševali finalisti letošnje Kmetije Aneta Andollini, Denis Toplak,Franko Bajc in Nik Triler. A skrbi so bile zaman, v trgovini Jager center Celje je finaliste letošnje Kmetije pričakala okoli 600-glava množica.

Četvorica je bila ob ogromnem odzivu gledalcev in gorečih oboževalcev izjemno presenečena. Aneta, ki je bila prva na odru pred obiskovalci, je za 24ur.com povedala, da česa takšnega niti v najbolj divjih sanjah ni pričakovala in da se je prvih krikov, prvega vala navdušenja kar malo ustrašila: "Tega res nisem pričakovala, res ne." Z njo se strinjajo tudi ostali trije finalisti, Denis, Franko in Nik, ki so, tako kot Aneta, skakali od enega do drugega oboževalca, hitro podpisovali spominske kartice, se slikali in pogovarjali z vsemi prisotnimi. "Vedel sem, da bo dosti ljudi, čeprav tole danes me je presenetilo," je povedal Denis in dodal, da jih v Mariboru pričakuje še več.