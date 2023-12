Finalisti na vročem stolu, gospodarica Nada v solzah

Gospodarica Nada je zajokala, ko je zadnjič pozdravila tekmovalce. Predala jim je navodila za zadnjo tedensko nalogo. Finalisti so se nato zvrstili na zagovorih pred porotniki, ki bodo med njimi izbrali enega superfinalista.

Tamara namerava imeti glavno vlogo v poroti Tim Novak je poročal Tamari Talundžić, kako je njegov klan razbil klan Žana Simoniča. To jo je razveselilo, prav tako informacija, da še vedno držijo skupaj. Tim pa se ni veselil njene vrnitve, saj se je zavedal, da bo do konca podpirala Alena Ploja. Povedal je tudi, da bodo v tej fazi tekmovalci gledali samo nase, in da ni več klanov in prijateljstev. Tamara pa je povedala, da bo odigrala glavno vlogo v poroti, ter delala njima v prid.

Tim se mora boriti za naklonjenost porote Dan je bil prepoln ugibanj, za koga se bo borila porota. Suzana Bajrić je sicer verjela v Žana: "Jaz čisto zaupam v njegove sposobnosti, da pomete s konkurenco - brez glasov." Mateja Šereg je dala vedeti, da je njena favoritka Patricija Virant, Tamara pa, da se bo borila za Alena. Pri Timu je bilo obratno, tekmovalec se je moral sam boriti za naklonjenost porote. Odločil se je, da bo prijazen in da bo pokazal voljo do dela.

Porotniki bodo enega tekmovalca poslali naravnost v superfinale Na posestvo je ta dan prispela Natalija Bratkovič. Porotniki so izvedeli, da je pred njimi pomembna in zahtevna naloga. Natalija: "Med vsemi finalisti boste izbrali enega samega in ga poslali neposredno v superfinale." Naročila jim je, da morajo vsakemu finalistu omogočiti možnost zagovora, ti pa naj izkoristijo priložnost, da povedo, zakaj si zaslužijo vstopnico v superfinale. V primeru neodločenega rezultata bo odločal glava porote Franc Rajšp.

Gospodarica Nada v solzah Gospodarica Nada je finalistom predala navodila za zadnjo tedensko nalogo sezone. Nada: "Ne morem verjeti, koliko življenja in energije so prinesli ti mladi na to kmetijo. Ampak vsega lepega je enkrat konec." Ko je pozdravila finaliste, pa je zajokala. Povedala je, da so še zadnjič skupaj, in takrat so jo tekmovalci objeli. Vsem je čestitala, da jim je uspelo priti v finale, čestitala jim je tudi za opravljeno delo in trud, pa čeprav vse naloge niso bile opravljene. Za konec jih je prosila, naj spraznijo posestvo, oziroma podrejo vse objekte, razen hišice dopisništva Kmečkega lista. Tim se ji je lepo zahvalil za vse naloge, preizkušnje, znanje, nagrade in vse, kar so skupaj doživeli.

Finalisti na vročem stolu Zvečer se je začela kampanja za superfinale. Nuša Maloprav je pred poroto povedala, da je bila pridna in delavna in da se je izkazala kot glava družine. Alen je povedal, da je bil ves čas iskren in da ni govoril za hrbti sotekmovalcev. Tim je izpostavil, da je največ pripomogel k nalogam in največ delal, kot šibko točko pa izpostavil odnose s sotekmovalci, kraje in grde besede. Patricija je povedala, da ni bila konfliktna in da je prehodila težko pot. Žan pa je poudaril, da se lahko podpiše na vsak izdelek na kmetiji in da ima za seboj največ aren. Obžaloval je samo to, da ni dovolj zaupal Suzani.

