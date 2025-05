Finalistka Kmetije drugič mamica: Sin Rene je zelo skrben

"Napovedan sem imela carski rez, kar je pomenilo, da sem tudi vedela, kdaj bo deklica rojena. Bilo je enostavno in lahko. Vedela sem, kaj me čaka, zato niti nisem bila živčna in vse je potekalo gladko," je za naš portal povedala Patricija.

Sinček Rene, ki je zdaj star že štiri in pol leta pa je zelo skrben: "Zelo je vesel, da je starejši brat. Ko sestrica zajoka, gre takoj k njej, jo stisne, ji da lupčka. Zelo pozitivno se je odzval nanjo. Sem pričakovala, da bo kaj hujšega, ker je bil zdaj toliko časa sam, ampak jo je krasno sprejel."

Patricija in njene partner sta Reneju, da bo starejši brat, povedala takoj po nuhalnem pregledu, saj sta želela biti prepričana, da je z dojenčkom vse v redu. Nekako se jima je zdelo, da bi znal Rene zaradi navdušenja takoj vsem povedati, da bo dobil sestrico ali bratca. In to se je tudi zgodilo. "Preden sva mu povedala, da pričakujemo še enega otroka, je bilo super, ker sta bili že dve njegovi vzgojiteljici noseči in je vedel, da trebušček raste in da je notri dojenček. Ko sva mu povedala, je bil zelo vesel in je še isti dan povedal vsem v vrtcu. Je pa kaj kmalu imel tudi že zelo zanimiva vprašanja, zelo odrasla vprašanja, me je kar malo presenetil. Eno od vprašanj je tako na primer bilo, ali to zdaj pomeni, da bomo v avtomobili imeli dva otroška sedeža in podobno."

Patricija pravi, da se počuti dobro in da počasi okreva. Iz uredništva 24ur.com pa družinici čestitamo ob prihodu nove članice družine!