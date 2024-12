Finalistom se ne bo niti sanjalo, za kaj se bodo borili

Šest finalistov se bo pomerilo na prvih kmečkih igrah in gledalci bodo lahko videli, kakšno konkurenco predstavljajo drug drugemu. Tudi Tjašo Vrečič bo zanimalo: "Da vidimo, kdo je boljši." Pomerili se bodo v trojicah, zmagovalec pa bo znan po dvoboju. Natalija Bratkovič: "Tisti, ki bo danes najboljši, bo odnesel zelo pomembno nagrado." In to ne bo samo košara, polna sadja.