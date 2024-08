Fotomodel Nuša Šebjanič želi dokazati, da tudi 'afnica' spada na kmetijo

Nuša Šebjanič je komaj dopolnila 18 let in že prihaja na posestvo nove sezone resničnostnega šova Kmetija , ki ga boste lahko prav kmalu gledali na POP TV . Šov spremlja že od majhnih nog, zato se je pričetka snemanja toliko bolj veselila. Nuša: "Očarali so me tekmovalci sezone 2023. Pravzaprav ne tekmovalci, ampak samo tekmovanje. Že, ko sem oddajo gledala, sem si rekla: Nuša, to moraš izkusiti."

Zanimivo pa je, da sta se v Kmetijo že pred leti želela prijaviti njen oče in njena mama, ki sicer že več let živita ločeno. In kako sta komentirala novico, da je izbrana prav njuna hči? Nuša: "Mami je bila zelo vesela in me je pri tem zelo podpirala. Ati sicer ni verjel, da bom res šla. Me podpira, ampak je mnenja, da to izkušnjo lahko izpustim." A to seveda ni prišlo v poštev, tako se bo znašla v družbi tekmovalcev iz vse Slovenije.

Nuša Šebjanič: "Na svetu smo, da delamo napake in se iz njih kaj naučimo."

Videli bomo tudi, kako se bo znašla v družbi različnih karakterjev, ki se bodo morali med tekmovanjem spopasti z različnimi izzivi. V stresnih situacijah pa hitro pride do napetosti in Nuša pravi, da ko pride do konflikta, ponavadi eksplodira. Nuša: "Najbolj me vrže iz tira, ko se nekdo vmeša v moje zasebno življenje. Na svetu smo, da delamo napake in se iz njih kaj naučimo. Ljudje, ki niso bili del mojega življenja, me nimajo nobene pravice obtoževati, kaj sem naredila v svoji preteklosti in zakaj."

V skrbeh je predvsem zaradi hrane, saj je na njenem jedilniku po navadi vse tisto, česar na posestvu ne bo. In kako se bo spopadla s to težavo? Nuša: "Pričakujem, da iz Kmetije pridem kot vsejedec. Prisiliti se bom morala, saj prazen žakelj ne stoji pokonci." Obleka pa naredi človeka, je prepričana, zato je imela pred odhodom na posestvo na urniku veliko nakupovanja. Nuša: "En velik kup lepih oblačil. Z obleko odražaš sebe in zato, ne glede na okolje, moraš biti videti kar se da najlepše."