Franc bo udaril po mizi: Spokajte se dol!

Franc Vozel bo prevzel vlogo glave družine in tekmovalce nagnal na delo. Franc Dinu Kurtoviću: "Kaj delaš ti v kuhinji? Spokajte se dol, da je njiva fertik!" Tudi dekletom ne bo pustil spati: "Ajde punce, na njivo!" Komentiral bo: "Ti otroci, če res malo ne zavpiješ nanje, ni nič od nič."

Tekmovalci bodo glasovali za prvega dvobojevalca. Ker si je Jan Zore priboril imuniteto, bodo izbirali med Urško Gros, Nušo Šebjanič in Markom Baržićem. Mark: "V tej igri se taktika vsakih pet minut spremeni. Mogoče me bodo zaribali in bodo mene dali." Kdo bo moral v drugo areno letošnje sezone?

Kdo bo prvi dvobojevalec? FOTO: POP TV