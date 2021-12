Franc: Bolj zainteresirani so bili za taktiko kot za delo

Franca Vozla smo že spoznali v eni od preteklih sezon Kmetije in že takrat se je dokazal kot zelo dober kmetovalec. Tudi tokrat ni bilo prav nič drugače – poprijel je za orodje, pomembno prispeval, da je bila vsaka naloga odlično opravljena, skrbel je za živali in nasploh za red na posestvu. VOYO vam omogoča ogled vseh preteklih oddaj, hkrati pa tudi ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje.

Na Kmetiji je Franc napravil pozitiven vtis na gospodarico Nado. V vlogi glave družine se je preizkusil večkrat, nazadnje je prevzel še vlogo glave porote. Povezal se je tako z mlajšimi kot tudi s starejšimi tekmovalci, z vsemi pa je tudi poskušal ohranjati razmeroma dober odnos. Verjetno se je marsikomu v spomin vtisnil kot tekmovalec brez dlake na jeziku. Vsakomur je iskreno povedal, kaj si misli, v nobenem 'klanu' ni bil, kamenčke pa je delil po svoji vesti. O tem, koga bi poslal v dvoboj, se je namreč večinoma odločal glede na to, koliko truda in dela je določen tekmovalec po njegovem mnenju vložil v opravljanje naloge in opravljanje drugih del na kmetiji. Tudi kot glava porote ostaja zvest samemu sebi in tekmovalce ocenjuje po delu. Ne glede na vloženo delo in trud se je tik pred finalnim tednom boj za zmago in 50.000 evrov zanj zaključil. Kako Franc gleda na celotno dogajanje?