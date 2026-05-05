Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Franc po areni deležen posebne pozornosti

Velenje, 05. 05. 2026 21.09 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Dejan Guzej je dokazal, da je mož beseda. Aleksandri April je namenil klobuk glave družine, poleg tega ji je poklonil svojo zlato podkev. V kočo na jasi so se vselili Pia Filipčič, Igor Mikič in Franc Vozel. Slednji je bil deležen prav posebne pozornosti.

Klobuk in Dejanova zlata podkev za Aleksandro

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Dejan Guzej je v sporočilu povedal tekmovalcem, da je za njim izjemnih 11 tednov in da se je z njimi počutil fenomenalno. Alenko Weiss je opisal kot 'mašino' in eno izmed favoritk za zmago. Franca Vozla je opisal kot stroj: "Ti si se rodil s sekiro." Janu in Žanu Zoretu je povedal, da sta 'norca, ampak borca'. Pohvalil je karakter Igorja Mikiča, ki mu je dal veliko modrih nasvetov in so mu njegove besede sedle v srce. Pii Filipčič je povedal, da je super ženska, le včasih je z njo težko. Dejan: "Ko pa je lepo s tabo, je pa res lepo. Bodi čim bolj nasmejana, ker ti zelo pristoji, ko se smejiš." Aleksandri April se je zahvalil za lep zadnji teden, ki sta ga preživela v hlevu, ko sta se veliko naučila drug o drugem. Držal je svojo besedo in jo imenoval za glavo družine, poleg tega ji je predal svojo zlato podkev.

Aleksandra je dobila klobuk in Dejanovo zlato podkev.
Aleksandra je dobila klobuk in Dejanovo zlato podkev.
FOTO: POP TV

Pia se pogovori z Aleksandro

Pia se je takoj zatem želela pogovoriti z Aleksandro. Pia: "Prišlo mi je na ušesa, da si rekla, da jaz nisem nič delala, da sem se samo sprehajala." Aleksandra: "Ne, tega jaz nisem rekla. To si ti rekla zame." Ko je Pia dodala, da naj bi Aleksandra podarila gajbice krompirja, da bi izpadlo, kot da nista nič delali, je Aleksandra to še bolj odločno zanikala. Pia: "Saj sploh ne vem več, kaj bi verjela." Ugotavljali sta, da sta imeli obe zelo naporen teden, zato je prišlo do napetosti. Aleksandra je poudarila, da se s Pio ni hotela kregati. Ganjeno ji je povedala: "Ker če sem od koga dobila podporo tukaj notri, si to vedno bila ti."

Pia, Franc in Igor v kočo ...

Aleksandra je kot nova glava družine izžrebala tri dobitnike zlatih podkev. Prva je bila Pia, sledila sta Franc in Igor. Trojica se je preselila v kočo na jasi in ima ta teden imuniteto, zato je tam zavladalo sproščeno vzdušje. Pia in Igor sta Franca razvajala, tako kot ga že dolgo ni nihče.

... Alenka in Juš v hlev

Ker je na posestvu ostala samo Alenka, je mesto dekle pripadalo njej. Aleksandra pa je nameravala upoštevati njeno željo glede hlapca. Alenka je izrazila željo, da bi to bil Žan, a ga Aleksandra ni videla kot pretirano delavnega. Glava se je na koncu odločila za Juša, ki ga je začelo skrbeti, da bo prvi dvobojevalec. Franc je namreč pred odhodom v kočo izrazil željo, da naj njegovi zavezniki zaščitijo Alenko. Jan je bil mnenja, da je Aleksandra izdala Juša, a je hitro ugotovil, da ga je v godljo spravil njegov brat Žan.

Pražen krompir

Pred Natalijo Bratkovič in gospodarico Nado je stopilo le pet tekmovalcev. Družina bo morala ta teden pripraviti pražen krompir. Ocvirke bo zanje pripravila trojica iz koče na jasi. Vsak jih mora pripraviti 5 kilogramov, skupaj torej 15 kilogramov. Pripraviti jih morajo do dne, ko se bodo vrnili na posestvo in nalogo dokončali skupaj z družino. Peterica na posestvu mora iz 200 kilogramov jabolk narediti sok. Izdelati morajo tudi tri stojnice za svoje izdelke, ki jih bo ocenjevala komisija iz Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Tekmovanje za imuniteto bo potekalo v parih, v vsakem bo tekmovalec s posestva in tekmovalec iz koče na jasi. Vsak par bo moral pripraviti po 10 porcij praženega krompirja, najboljši bo zmagovalnemu paru prinesel zmago. Tekmovalec iz hiše bo dobil imuniteto, tekmovalec iz koče na jasi pa bo prejel zadnjo zlato podkev. Glava družine in prvi dvobojevalec tokrat nista tekmovala. Gospodarica bo ocenjevala jabolčni sok in stojnice, želela je tudi porcijo praženega krompirja. Napovedala je že tudi nagrado v primeru uspešno opravljene naloge, in sicer pravo vaško veselico.

Prihajata posebna gosta

Tekmovalci so izvedeli, da se bosta v hišico na klancu vselila dva gosta. Natalija: "Njun obisk bo za vas še kako pomemben in bo lahko korenito premešal štrene na kmetiji. Zato vsako vašo potezo zelo dobro premislite in bodite pozorni na vsak naslednji korak. Na kmetiji se namreč nikoli ne ve, kaj vas čaka."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 franc vozel aleksandra april

'V šov sem šel, da sem bil jaz tisti, ki je šel drugim na živce'

24ur.com Dobri mož bo obiskal tudi Pahorja, Janšo in Pirc Musarjevo
24ur.com Prva simpatija v Kmetiji, všeč sta si Jan Zore in Ema Dragišić
24ur.com Janezi navdušili občinstvo dvorane Tivoli, med njimi tudi znane Slovence
24ur.com Kot v filmu: Italijan na plaži našel prstan, lastnica presrečna
24ur.com V 2025 so nam povedali ...
Zadovoljna.si Se še spomnite čudovite preobrazbe Franca?
24ur.com 'Kaj je lepšega kot kompliment dveh lepotic, kot sta Marjetka in Ana?'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
cekin
Portal
Pozabili ste prijaviti avto državi? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Podivjani pes
Podivjani pes
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696