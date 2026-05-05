Franc po areni deležen posebne pozornosti

Klobuk in Dejanova zlata podkev za Aleksandro

Dejan Guzej je v sporočilu povedal tekmovalcem, da je za njim izjemnih 11 tednov in da se je z njimi počutil fenomenalno. Alenko Weiss je opisal kot 'mašino' in eno izmed favoritk za zmago. Franca Vozla je opisal kot stroj: "Ti si se rodil s sekiro." Janu in Žanu Zoretu je povedal, da sta 'norca, ampak borca'. Pohvalil je karakter Igorja Mikiča, ki mu je dal veliko modrih nasvetov in so mu njegove besede sedle v srce. Pii Filipčič je povedal, da je super ženska, le včasih je z njo težko. Dejan: "Ko pa je lepo s tabo, je pa res lepo. Bodi čim bolj nasmejana, ker ti zelo pristoji, ko se smejiš." Aleksandri April se je zahvalil za lep zadnji teden, ki sta ga preživela v hlevu, ko sta se veliko naučila drug o drugem. Držal je svojo besedo in jo imenoval za glavo družine, poleg tega ji je predal svojo zlato podkev.

Aleksandra je dobila klobuk in Dejanovo zlato podkev. FOTO: POP TV

Pia se pogovori z Aleksandro

Pia se je takoj zatem želela pogovoriti z Aleksandro. Pia: "Prišlo mi je na ušesa, da si rekla, da jaz nisem nič delala, da sem se samo sprehajala." Aleksandra: "Ne, tega jaz nisem rekla. To si ti rekla zame." Ko je Pia dodala, da naj bi Aleksandra podarila gajbice krompirja, da bi izpadlo, kot da nista nič delali, je Aleksandra to še bolj odločno zanikala. Pia: "Saj sploh ne vem več, kaj bi verjela." Ugotavljali sta, da sta imeli obe zelo naporen teden, zato je prišlo do napetosti. Aleksandra je poudarila, da se s Pio ni hotela kregati. Ganjeno ji je povedala: "Ker če sem od koga dobila podporo tukaj notri, si to vedno bila ti."

Pia, Franc in Igor v kočo ...

Aleksandra je kot nova glava družine izžrebala tri dobitnike zlatih podkev. Prva je bila Pia, sledila sta Franc in Igor. Trojica se je preselila v kočo na jasi in ima ta teden imuniteto, zato je tam zavladalo sproščeno vzdušje. Pia in Igor sta Franca razvajala, tako kot ga že dolgo ni nihče.

... Alenka in Juš v hlev

Ker je na posestvu ostala samo Alenka, je mesto dekle pripadalo njej. Aleksandra pa je nameravala upoštevati njeno željo glede hlapca. Alenka je izrazila željo, da bi to bil Žan, a ga Aleksandra ni videla kot pretirano delavnega. Glava se je na koncu odločila za Juša, ki ga je začelo skrbeti, da bo prvi dvobojevalec. Franc je namreč pred odhodom v kočo izrazil željo, da naj njegovi zavezniki zaščitijo Alenko. Jan je bil mnenja, da je Aleksandra izdala Juša, a je hitro ugotovil, da ga je v godljo spravil njegov brat Žan.

Pražen krompir

Pred Natalijo Bratkovič in gospodarico Nado je stopilo le pet tekmovalcev. Družina bo morala ta teden pripraviti pražen krompir. Ocvirke bo zanje pripravila trojica iz koče na jasi. Vsak jih mora pripraviti 5 kilogramov, skupaj torej 15 kilogramov. Pripraviti jih morajo do dne, ko se bodo vrnili na posestvo in nalogo dokončali skupaj z družino. Peterica na posestvu mora iz 200 kilogramov jabolk narediti sok. Izdelati morajo tudi tri stojnice za svoje izdelke, ki jih bo ocenjevala komisija iz Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Tekmovanje za imuniteto bo potekalo v parih, v vsakem bo tekmovalec s posestva in tekmovalec iz koče na jasi. Vsak par bo moral pripraviti po 10 porcij praženega krompirja, najboljši bo zmagovalnemu paru prinesel zmago. Tekmovalec iz hiše bo dobil imuniteto, tekmovalec iz koče na jasi pa bo prejel zadnjo zlato podkev. Glava družine in prvi dvobojevalec tokrat nista tekmovala. Gospodarica bo ocenjevala jabolčni sok in stojnice, želela je tudi porcijo praženega krompirja. Napovedala je že tudi nagrado v primeru uspešno opravljene naloge, in sicer pravo vaško veselico.

Prihajata posebna gosta