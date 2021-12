Franc pred bitko za finalni teden: Denar pokvari človeka

Dvobojevalca sta se sredi zabave, ki so si jo člani družine in porotniki prislužili z opravljeno nalogo, preselila v kajžo. Tilen je priznal, da ga je strah dvoboja, s Francem pa sta se strinjala, da so prijateljstva vredna več od glavne nagrade.

Priprave na finalni teden Karin se je pridno učila Pratiko. Imela je občutek, da ima v dvoboju v znanju še največ možnosti za zmago, saj se z izjemo Tjaše ni učil prav nihče. Karin: "Naj se me kar bojijo." Lina pa je bila vesela, ker ji je Franc obljubil, da se bo boril.

Franc je tudi napovedal, da bo zaščitil Karin, če bo le imel to možnost. Jezil se je, ker so se v finalni teden prebile tekmovalke, ki se pri delu niso izkazale. Franc: “Zato je pa boljše, da greš sredi Kmetije domov, pa te nič glava ne boli. Da prideš pa skoraj do konca, do polfinala, pa da moraš iti, ti pa ni vseeno.” Sta pa s Tilnom obujala lepe spomine na tekmovanje, predvsem na naloge. Franc: “Čisto vse sva jim naredila.” Tilen: “Na koncu pa nisi nič vreden.”

Kazen za Nino Nina pa je pred finalnim tednom obupovala, kar je razjezilo njenega dragega. Ambrož: “Malo jo moramo dati na realna tla, da ne bo zdaj pred koncem popustila.” Nina se je zavedala, da bi bila njena zmaga tudi Ambroževa, a dejstvo je, da si veliko tekmovalcev želi njenega neuspeha. Ko je povedala, da nima smisla, da se uči, se je Ambrož še bolj razjezil. A je pojasnila, da se tekmovalke učijo že od prvega dne, vprašanja so težka, poleg tega se ji enostavno ni ljubilo učiti. Stavila je na moč in spretnost.

Dekleta so se odločila, da bodo presenetila gospodarico Nado in uredila še nekaj stvari. Tjaša je potožila Poloni in Karin, da Nina ne bo pomagala. Tjaša: “Gremo mi to podret, se gremo učit, potem pa jo vržemo v dvoboj.” Tudi Franc se je odločil za počitek: “Sem dovolj naredil na tej kmetiji, drugi naj pa podirajo.” A mu tega ni zameril prav nihče. Lina je omenila, da ni pošteno do ostalih, ker Nina ne dela. Franc je povedal, da bi ji morala glava družine vzeti Pratiko, nakar je Aljaž predlagal, da bi to storili kar sami. In res so šli v spalnico. Aljaž: “Mi delamo nepošteno življenje pošteno, in smo presodili, da če vsi finalisti delajo, bi tudi ti Nina morala iti delat.” Nina jim je izročila Pratiko, a hkrati napovedala, da se bo učila iz svojih zapiskov. Lina pa je bila prepričana, da Nina zapiskov v resnici nima.

Stankino pozitivno sporočilo gledalcem Stanka je Majdi svetovala, naj neha s kajenjem. Sama je prenehala, ko je izvedala, da ima raka na pljučih. Takrat je zdravniku povedala, da si želi še pet let življenja, da bi dočakala troje - da bi hči dokončala srednjo šolo, šla študirat in se zaposlila. Bolezen je sprejela pozitivno, saj meni, da je vse v glavi. Želi si, da bi tako ravnali vsi ljudje in da se se ne bi predali, pa tudi, da bi vsi kadilci prenehali s kajenjem, “da bi si podaljšali življenje”. Stanka: “Vse se v življenju da, samo voljo moramo imeti.”

Ambrož se sooči z Aljažem Ambrož pa se ni mogel pomiriti in je Aljažu očital, da se je tudi Lina učila, ko bi morala delati. Aljaž je zagovarjal svoje dekle, sama je dodala, da se je učila, ko je postala dvobojevalka. Aljaž je nato spomnil, da se je tudi Ambrož pred dvobojem zaprl v sobo, ta pa je povedal, da je svoj del naloge takrat opravil. Aljaž jima je še očital, da Nina posveča pozornost samo Ambrožu: “Se ne zaveda, da smo vsi ostali del porote in da z Ambrožem ne bo dosegla ničesar, ker konec koncev Ambroža nihče ne posluša.” Razkril je, da sta imela načrt, kako bi Nino spravila do finala, a je po vrnitvi na posestvo spremenil mnenje. Ambrož pa se je razjezil, češ da sam za razliko od njega ni nagovarjal tekmovalcev, kako naj glasujejo. Povedal je, da je Aljaž mlad in zaletav. Slednji se je kasneje res jezil, ker se izpostavlja, drugi pa molčijo.

Gospodarico Nada je stiskalo pri srcu Gospodarica Nada je ob prihodu na posestvo takoj pohvalila Tjašo: “Vidim, da ste bili pridni.” Všeč ji je bilo, kako so vse podrli, pospravili, zorali in pognojili. Povedala je, da so skozi tekmovanje pridobili njeno popolno zaupanje, pri srcu pa jo je stiskalo, ker se je bližal čas slovesa. Tjaša je nato povedala, da so podrli tudi fitnes in oder, česar Nada sploh ni naročila. Ker je bila izredno zadovoljna, je bila naloga seveda opravljena. Tjaša je morala samo obljubiti, da bodo pospravili dve sobi, kar so naredili v zelo kratkem času.

Denar pokvari človeka Dvobojevalca sta se morala sredi zabave preseliti v kajžo. Lina je bila žalostna, ker je moral v kajžo Franc. Karin je imela občutek, da mu je težko, ker mora v kajžo, bila pa je prepričana: “Res je, da gre več kot pol kmetije zasluga njemu amapk mislim, da bi tudi brez njega mi to naredili.” Romani pa bi bilo najljubše, da se na posestvo ne bi vrnil nihče, da bodo imela dekleta več možnosti za zmago.

Tilna je skrbelo, kako bo naslednji dan v areni. Tilen: "Mene je strah." Bil pa je motiviran in je upal, da se bo vrnil na posestvo. Povedal je še, da mu več od denarja pomenijo prijateljstva, ki jih je stkal med tekmovanjem: "In da mi še vedno nazdravimo, ko pridemo domov." Franc se je strinjal, saj meni, da denar pokvari človeka.

