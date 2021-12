Franc se bo po poškodbi med igro nogometa pomeril še v boksu

Porotniki in finalist Tilen se bodo predzadnji dan pred superfinalom letošnje Kmetije – VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje – sproščali in kratkočasili z nogometom. Med igro se bo Franc poškodoval, a to glave porote seveda ne bo odvrnilo od pogovorov, kdo naj se pomeri v areni. Res pa je, da porotniki sploh še ne vedo, kakšna bo njihova vloga in kakšno moč odločanja bodo imeli do konca tekmovanja.