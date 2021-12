Franc se je soočil s Polono, Gino je dobil nasprotnico

Gino se bo v areni pomeril z osebo, proti kateri se ni želel boriti: proti Tjaši. Tjaša je to, da je druga dvobojevalka, sprejela z nasmeškom na obrazu, malce manj pa se je smejala Karin, ki se je bala, da naloge ne bodo opravili. Polona, ki je s svojo 'neumnostjo' spravila ob živce glasnika stricev iz ozadja, je zgladila spor s Francem …

Po sporu s Francem je bila Polona vesela, da je spala v hiši v gozdu. Kaj točno se je pripetilo, si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. Pripravljena na novo nalogo je prejela sporočilo stricev iz ozadja. Posvarili so jo, da prihajata glasnika, njena naloga pa je, da se mora delati, da ju ne razume. »Hvala bogu sem blond,« je komentirala Polona. Pred hišo v gozdu sta prišla dvojčka Klobasa. Povedala sta ji, da mora družini na Kmetiji uničiti večerjo, nastop pa bo od njiju dobila dragocen namig. Polona je upoštevala napotke stricev iz ozadja in se delala, da ju ne razume. Dvojčka sta postajala vse bolj živčna. Razlagala sta na vse mogoče načine, ko nikakor ni bilo napredka, se je eden začel vznemirjati, a se je nato pomiril. Polona ni imela sreče. – dokler se ji le ni nasmehnila in eden od dvojčkov je končno 'znorel'. "Prisežem, nikoli ne bom imel blondinke!" je zaključil Jan. Poloni je uspelo uspešno opraviti nalogo in prišla je do namiga za vstopnico v finale.

Nato so se moški člani družine lotili dela. Ker zaradi obiskov dan prej niso naredili veliko, so tokrat pri delu hiteli. Karin, glava družine, verjame, da jim bo uspelo. Z dekleti so medtem razmišljale, kaj bi skuhale za goste. Ko je šla Karin preverit, kako jim gre, je že takoj videla, da so zgrešili pri razdalji med koli, in to za 1,5 metra.

icon-expand

Karin in Tjaša sta kasneje prišli znova pogledat, ali so fantje popravili 'napako' in Franca je zanimalo, kaj je storil, da je Polona jokala. Gino je namreč že zjutraj Francu povedal, da je prav on razlog za Polonin jok, a Francu ni bilo jasno, za kaj gre. Zatrdil je, da Poloni ni storil žalega in ni rekel ničesar narobe. Glasovanje o drugem dvobojevalcu Na posestvo je prispela voditeljica Natalija. Zanimalo jo je, kaj se tekmovalcem zdi bolje – v areno poslati Gina in Tjašo, zaveznika, s tem pa zagotoviti, da bo eden od njiju v finalu, ali poslati dva popolna nasprotnika? Gino si sicer želi v dvoboj z največjim konkurentom, Tilnom. Prvi je glasoval Gino, izbral je Tilna. Polona je glasovala za Tjašo, Nina tudi, enako je glasoval tudi Tilen. Tudi Franc je glasoval za Tjašo, Tjaša za Franca. Romana je glasovala za Nino, Karin za Tilna. Druga dvobojevalka je postala Tjaša. Tjaša upa, da bo Gina premagala in trudi se, da so tudi ti zadnji trenutki, ko sta na Kmetiji še oba z Ginom, zabavni. Gino je komentiral le, da upa, da ga ne bo premagala v moči, ker bi mu trpel ego, pa čeprav se zaveda, da je Tjaša močna punca.

icon-expand Polona je družini razkazala posestvo.

Obiski za Polono in Nino Tokrat so obiski presenetili Nino in Polono. Obe sta bili presrečni. Sedli so za mizo v jedilnici, a je Karin postajala živčna, saj imajo še ogromno stvari za pripraviti do večera. Dekleti sta razkazali kmetijo družini, Nina je svojim tudi zaupala, kaj čuti do Ambroža.

icon-expand Gospodarica Nada je na Kmetijo pripeljala svoje prijatelje konjenike.

Preostali člani družine so hiteli z opravljanjem naloge. Karin je postajala panična, priprave na prihod konjenikov so bile v polnem razmahu. Na posestvo je prispela gospodarica Nada s šestimi konjeniki. Člani družine so sedli na konje in se podali na ježo, užival je tudi Franc. Bližal se je večer in nastopil je čas za večerjo. Družina je na mizo nosila dobrote: najprej so jih postregli z govejo juho, nato so na krožnike postavili meso, krompir, štruklje, nazadnje še sladice. Po večerji so se zabavali, metali podkve ...

icon-expand Nad večerjo so bili navdušeni.

Polona čas večerje izkoristila za iskanje namig Medtem ko so gostje jedli večerjo in se zabavali, je Polona iskala sporočilo stricev iz ozadja. V temi je pregledovala konje, sedla … dve sedli sta manjkali. A ker je bilo pretemno, ni našla ničesar. Nazadnje je Karin konjenike spremila do turistične hiše, ki je bila skrbno urejena, očiščena, pospravljena.

icon-expand Polona in Franc sta zgladila spor.