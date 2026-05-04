Franc se je že poslovil, nato pokazal svojo moč

Franc in Dejan razmišljata o domu

Dejan Guzej je pred areno ugotavljal, da je Franc Vozel jezen nanj, saj se ni hotel pogovarjati z njim. Franc: "Zakaj bi se pogovarjal s takimi ljudmi, ki mi niso pri srcu?" Dejan pa se s tem ni obremenjeval, češ da bi tudi sam lahko bil razočaran, ker je pristal v kajži. Bodrit ga je prišla Aleksandra April, ki si je želela njegove zmage, da bi tako lahko premešala karte na posestvu. Dejan pa je ocenil, da je bolje, da izpade. V tem primeru bi prišla v finale, obljubil ji je klobuk glave družine. Enako je Franc obljubil Žanu Zoretu. Povedal je, da je z eno nogo že doma, saj ni več star 20 let. Ko ga je Žan prosil, naj tega ne stori, sta oba zajokala.

Manj zlatnikov zaradi živali

Gospodarica Nada je bila ob prihodu na posestvo slabe volje, saj za živali ni bilo dobro poskrbljeno. Ko je pregledala še krompir, je sklicala celo družino. Pokazala jim je pismo, ki sta ji ga napisala Aleksandra in Dejan. Nada: "A vi veste, da je Pratika last posestva, last kmetije? Da je ni dovoljeno skrivati?" Aleksandri je prinesla novo. Nada: "Morate jo spoštovati in ostati mora na kmetiji, ker je to last kmetije." Tekmovalki je to veliko pomenilo in ni mogla skriti solz. Gospodarica je nato povedala, da je v hlevu katastrofalno stanje, v kokošnjaku prav tako. Zaradi tega so dobili samo 40 zlatnikov.

Čustvena arena

Franc je v areni povedal, da bo šel domov, nakar je na tribuni začela jokati Alenka Weiss, ki po Gregorju Merdausu ni želela izgubiti še njega. Medtem sta začela jokati še Žan in celo Juš Čop. Francu je podpora veliko pomenila in napovedal je, da se bo boril. Dejan: "Zdaj ko vidim, kako vsi jočejo za Francem je meni prav težko iti v boj z njim. Kaj če ga premagam?"

Franc porazi Dejana

Dvobojevalca sta se pomerila v moči, v dvoboju Sekira. Morala sta presekati hlod, da bi z njega odstranila obroč. Oba sta začela z vso močjo, a je Francu vse od začetka šlo bolje. Dejan je v nadaljevanju izgubljal svojo moč, in ko je Franc presekal hlod, je spustil sekiro. Franc je kmalu zatem s hloda odstranil obroč in ga obesil na klin za seboj. Tako je postal zmagovalec arene. Franc: "Zmagal sem, ampak mi ni vseeno, da sem Dejanu rekel, da se mu bom pustil. Videti je, da me je premagala moja moč in to da sem videl Alenko in Žana, pa one, ki so jokali." Dejan mu je podaril zapestnico, ki mu jo je za srečo dalo njegovo dekle. Dejan: "Naj njemu prinese srečo." Franc se mu je v solzah opravičil, češ da so ga prepričali, naj se bori.

Dejan hvaležen za znanje