Franc si ni rešil kože zaradi obljube, ki jo je dal Nini: Nisem baraba

Člani družine in porotniki so za prvega dvobojevalca izbrali Tilna. Drugi dvobojevalec je postal Franc, ki bi se lahko zavaroval, a tega ni storil zaradi obljube, ki jo je dal Nini. Aljaž se je počutil krivega, ker mora Franc v areno, saj bi si najbolj zaslužil mesto v finalnem tednu.

Polona pokaže svoj zaklad Polona Kranjc se je zavarovala še pred izborom prvega dvobojevalca. Nataliji Bratkovič je izročila vstopnico za finalni teden, ki jo je našla po vztrajnem iskanju. To je pomenilo, da imata s Tjašo, ki je ta teden glava družine, že zagotovljeni mesti v finalnem tednu. Karin ni bilo žal, da ji spodletelo, bila je prepričana, da bo tudi njej uspelo priti v finalni teden.

icon-expand Natalija Bratkovič s Polonino vstopnico za finalni teden. FOTO: POP TV

Tilen je prvi dvobojevalec Gino je kot glava porote v imenu celotne porote podelil dva kamenčka. Prvega je dal Francu "zaradi tega, kar je porota videla na televiziji”. Drugi kamenček je namenil Tilnu. Romana je kamenček namenila Francu, ker si želi ženskega finala. Tilen je brez posebnega razloga kamenček namenil Nini. Polona ga je namenila Francu, ki je po njenem mnenju močen tekmovalec, a je kasneje pojasnila, da je bila to taktična poteza. Tudi Nina si želi, da bi zmagala ženska, zato je kamenček dala Tilnu. Karin je povedala, da želi Franc že od začetka domov in da je že čas, da se to tudi uresniči. Franc je kamenček dal Tilnu, Tjaša prav tako, saj je Tilen prejšnji teden v dvoboj poslal njenega Gina. Franc in Tilen sta tako imela enako število kamenčkov, zato je o prvem dvobojevalcu odločal Gino. Povedal je, da je Tilen večji konkurent, poleg tega je njega poslal v areno, zato mu je vrnil uslugo.

icon-expand Tilen je prvi dvobojevalec. FOTO: POP TV

Tilen je povedal, da ga ni strah arene. Sklepal je, da so ga porotniki izbrali, ker jim predstavlja konkurenco. Franc je bil prepričan, da bo sam drugi dvobojevalec. Iskreno je tudi povedal, da Poloni ne privošči finalnega tedna. Franc: “Ona na tej kmetiji ni naredila nič.” Lina je povedala, da bo naredila vse, da bi bil Franc v finalnem tednu. Mattia pa si je želel v dvoboju s Tilnom videti Nino, zato da bi videl Ambroževo reakcijo, poleg tega ji ne privošči zmage, saj so ga zmotili njeni komentarji. Nerealen občutek ... Polona in Tjaša sta bili ta teden še brez skrbi. Polona: “Imam čas zase, ni mi treba taktizirati ... Res je nerealen občutek, ker si v finalnem tednu. Gledaš ljudi okoli sebe, ki so živčni.” Tudi Tjaša je bila zadovoljna: “To, da imam točno zdaj klobuk na glavi, je perfektno.” Prepričana je bila, da bi jo porotniki v nasprotnem primeru poslali v dvoboj.

icon-expand Tjašo je v finalni teden popeljal klobuk glave družine. FOTO: POP TV

Nina na tapeti Kasneje so člani družine in porotniki med dogovarjanjem o drugem dvobojevalcu vedno več omenjali Nino, ki pa se Karin ne zdi močna konkurentka. Ambrož je napovedal, da se bosta začela učiti Pratiko. Želel si je, da bi skupaj z njegovo drago v areno šla Romana, s katero imata neporavnane račune. Zastavil pa si je nalogo, da bo svojo drago poskusil zavarovati. Porota se je zbrala, da bi člani sklenili dogovor o drugem dvobojevalcu. Tadej je glasoval za Franca, Stanka in Ambrož prav tako, Majda je imenovala Nino, Anže in Mattia znova Franca. Mattia je pojasnil, da na ta način pomagajo Poloni. Aljaž pa se je spraševal, zakaj imajo porotniki Franca na tapeti. Aljaž: “Jaz mislim, da bi morali vseeno gledati na to, kdo si zasluži zmagati.” Sam je imenoval Karin.

icon-expand Zasedanje porote FOTO: POP TV

V drugem krogu glasovanja se je zapletlo. Aljaž in Lina sta zagovarjala Karin in Romano, kot tretjega pa Franca, ki je naredil največ. Ko je povedal, da bi glas dal Nini, se je Ambrož vznemiril. Tadej se je zavzel za Polono. Anžeta je motil Frančev odnos, Mattia pa ni želel razlagati, zakaj glasuje za Franca. Majda je vztrajala pri Nini, Ambrož in Stanka sta imenovala Romano. Trije tekmovalci so na koncu imeli enako število glasov. Gino se je tako moral odločiti med Romano, Francem in Nino. Franc je držal svojo obljubo, a gre zato v areno Člani družine so imeli, kot je povedala Natalija, zadnjo priložnost, da se pred finalnim tednom znebijo konkurence. Gino je prvi kamenček namenil Francu, drugega je namenil Nini, kajti Franc je na posestvu naredil ogromno, Romana pa se je že dokazala v areni. Polona je kamenček namenila Francu, da bi se znebila še enega moškega. Tilen je glasoval za Franca, ker si je želel moškega dvoboja. Romana si je zaradi spora z Nino premislila in kamenček namenila njej. Karin je kamenček namenila Romani z obrazložitvijo, da je njeno razpoloženje sila spremenljivo. Nina je upoštevala Tilnovo željo in s kamenčkom, dodeljenim Francu, hkrati rešila sebe. Franc ga je namesto Nini namenil Karin. Franc: “Nisem baraba. Obljubil sem ji, da ji kamna nikoli ne bom dal, pa ji ga nisem dal.” Tjaša je kamenček kljub dejstvu, da ni mogla ničesar spremeniti, dala Nini.

icon-expand Franc ni hotel požreti obljube. FOTO: POP TV

V finalnem tednu kar pet žensk Natalija je povedala, da glede na Tilnovo napoved pričakuje, da “bomo v 13. areni spremljali krvavi boj”. Franc: “Jaz grem lahko s ponosom v ta dvoboj. Marsikdo se je lahko kaj naučil, če se je hotel. Pokazal sem marsikomu kaj. Jaz dam lahko glavo gor.” V finalni teden so tako poleg Tjaše in Polone uradno vstopile še Romana, Karin in Nina. Karin je v tem videla dokaz, da lahko ženske držijo skupaj ter da niso samo zahrbtne in hinavske. Gino je po Natalijinem odhodu zabičal Francu: “Da se ne bi pustil.” Franc: “Sploh ne bom šel.” A je kasneje očital Karin, da bi morala kamenček dati Nini, njej pa se je zdelo čudno, ker tega ni storil sam. Nina se je opravičila Francu, ker mu je dala kamenček, ta jo je spomnil na svojo obljubo, nato pa sta mu skupaj z Ambrožem zabičala, da se mora boriti. Ambrož: “Delal si cele dneve tukaj, potem boš pa vrgel puško v koruzo.” Aljaž se je počutil delno krivega, ker je Franc postal dvobojevalec, hkrati pa je bil jezen nanj, ker ni glasoval za Nino.

icon-expand Aljaž se je počutil krivega, ker mora Franc v areno. FOTO: POP TV

Rabljena britvica in pet lističev toaletnega papirja Ambrož in Tilen sta razjezila finalistke, ko sta s tržnice prinesla rabljeno britvico, pet lističev toaletnega papirja in stvari, ki jih sploh ne potrebujejo. Še posebej začudeni sta bili Stanka in Tjaša. Glavo družine je začelo skrbeti, da ne bodo imeli dovolj hrane, saj je bilo na posestvu ta teden znova veliko lačnih ust. Ambrož okrona svojo kraljico Ambrož se je na samem pogovoril z Nino. Povedal je, da bi, če bi zmagala, marsikdo imel cmok v grlu, ona pa bi se jim smejala. Ambrož: “Pa mogoče še kakšnega sredinca pokazala tem hinavcem.” Naštel ji je, kaj vse je dosegla, ko je prišla na posestvo. Našla je ljubezen, prišla je do finalnega tedna, dodal je še, da bo v finalu in da bo tudi zmagala. Nato je spremenil temo: “Če si punca Kralja, je fino, da te okronam, da si prava kraljica.” In podaril ji je krono, ki jo je naredil zanjo. Nina: “Lepo je imeti svojega kralja in postati kraljica nekomu in biti ob nekom. Upam, da bo to trajalo.”

icon-expand Ambrož Vahen Kralj je okronal svojo kraljico. FOTO: POP TV

