Franc uvedel 'diktaturo', Polona izgubila živce

Tokratni dvoboj v areni je bil najbolj napet v tej sezoni šova Kmetija. O tem, kdo je zmagovalec neverjetno izenačenega dvoboja, je odločala stotinka sekunde. Te oddaje pa si verjetno ne bomo zapomnili zgolj po močnem dvoboju, ampak tudi po Poloninemu izbruhu, ki ga je sprovocirala Stanka.





Večer je minil v duhu zabave. Pretekle oddaje si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. Zjutraj sta bila Franc in Tilen pripravljena na dvoboj v areni. Tilen je zaupal, da mu gre zaenkrat v življenju vse v redu in da ni doživel še ničesar takega, kar bi ga kaj izučilo. "Od začetka sem vedel, da moram biti prijazen do vseh, ne biti konflikten, ne se kregati …" je dejal Tilen. Ni se obremenjeval s tem, ali je kdo komu kaj vzel. "Boli me k**, važno, da meni ni," je dodal. Spominjala sta se, koliko dela so opravili vsi skupaj, kako učinkoviti so bili, koliko so se naučili …

Karin in Romana sta delali v hlevu in se pogovarjali o Francu in Tilnu ter o tem, da še kar ne moreta verjeti, da so se v finalni teden zaenkrat uvrstile same ženske. Aljaž je v hiši postregel z zajtrkom Stanki – prinesel ji je zajtrk v posteljo. Stanka je takoj začela tuhtati, kaj želi od nje, naposled pa vzela zajtrk in mu ponudila priložnost, da se pokaže kot dober. A ni pozabila dogodka iz preteklosti – v hiši v gozdu je z zajtrkom v postelji postregla Mattii, po kosilu pa ga poslala domov.

icon-expand Tilen in Franc pred dvobojem.

Nina in Polona imata svoj načrt Nina in Polona sta bili veseli, da sta prišli do finalnega tedna. "Kot prijateljici, skregani na smrt, nazaj zaveznici …" sta obujali spomine. Obe sta zadovoljni z razpletom dogodkov do tega trenutka. "Tilen pride nazaj, zmeče Karin, Tjašo in Romano ven, midve pa njega," je Polona zaupala svoj načrt.

Franc o Nini in Poloni Čeprav imata izdelan načrt, se Francu zdi, da Polona in Nina na Kmetiji nista naredili nič, da sta se samo 'šlepali'. "Tedve si ne zaslužita," je bil neposreden. Tilen je dodal, da se v šovu z ničemer ni obremenjeval, se je skušal čim manj prepirat in zato, verjame, je prišel do tukaj, kjer je. Franca se bo potrudil premagati. Želi se dokazati vsem, ki ga podpirajo in bi rad prinesel zmago v svoj kraj. Franc je povedal, da bo, kar bo, če se vrne, pa da bo brezobrazen.

icon-expand Vsi so pozorno spremljali napeto dogajanje.

Dvoboj sezone Napočil je čas za areno in voditeljici Nataliji in tekmovalcem ter poroti sta se v areni pridružila Franc in Tilen. To sezono je bil odstotek opravljenih nalog rekordno visok, je razkrila voditeljica Natalija in zasluge večinoma pripisala Francu, ki je bil tudi največkrat glava družine. Zdaj ga čaka še arena. Franc je kot drugi dvobojevalec izbral za prvi dvoboj moč. Francu je prvemu uspelo razplesti vrv in poiskati ključ ter odkleniti svoje noge. Tilen mu je sledil. Franc je prvi začel metati zanko in skušal z njo zagrabiti zaboj, da bi ga potegnil k sebi. Francu je uspelo prvemu in potegnil jo je k sebi, prvi odklenil skrinjo in napredoval v naslednjo fazo dvoboja. Tu so bili pomembni mirni živci in mirna roka. Tilen je dohitel Franca in prevzel vodstvo ter naposled zmagal. Sledil je drugi dvoboj: pomerila sta se v znanju. Francu je kazalo veliko bolje. Hitro je napredoval in Tilna premagal ter rezultat na semaforju izenačil na 1 proti 1 v dvobojih.

icon-expand Odločila je stotinka sekunde.

Tretji dvoboj, spretnost, je odločal o zmagovalcu in s tem o uvrstitvi v finale. Postaviti sta morala stolp iz lesenih desk. Tilen je v tišini zlagal, Fanc je priznal, da se mu tresejo roke. Izbrala sta vsak drugačno taktiko – Tilen je stolp postavljal hitreje. Člani na tribuni so svetovali enemu in drugemu in oba dvobojevalca sta nasvete s pridom upoštevala. Oba sta bila izjemno izenačena in Tilen je zmagal za stotinko sekunde! Za Franca se je boj za zmago in s tem 50 tisočakov zaključil, a še ne oddaja domov – postal je novi glava porote. Franc vzel vajeti v svoje roke Ob vrnitvi na Kmetijo je Tilen priznal, da je bil boj težak, in dodal, da se zaveda, da ga čaka peklenski zadnji teden. Ostal je edini moški med 5 dekleti in boji se, kako bo vse skupaj potekalo. Romana in Tjaša sta razpravljali o novi glavi porote. Tjaša je prepričana, da je Franc dobil dober vtis o tem, kdo je kaj delal na kmetiji in zato se s tem ne obremenjuje. Sicer pa je Tjaša dejala, da pričakuje, da bo šla kmalu v areno. "6 nas je noter, ne vemo, kaj bo," je povedala.

Franc je skrajno resno vzel vlogo glave porote. Sedel je na konec mize in hkrati prevzel še vlogo glave družine. Najprej je vse oštel zaradi umazanije v hiši, nato pa začel ukazovati, kdaj bodo morali zjutraj vsi vstati, kdo bo moral kaj delati in kdo zajtrka ne bo dobil – seveda je naletel na upor članov porote.

Polona izgubila živce Stanka se je s Francem strinjala – treba je vzpostaviti red. Prepričana je, da bi morali imeti organizirano, kdo pripravlja tople obroke, saj se sicer veliko več poje, kot bi se. Stanka je izkoristila priložnost, da je vsem, ki so se uvrstili v finale, povedala, da si tega ne zaslužijo. Poloni je s tem krepko dvignila pritisk – in stopnjevalo se je preko vseh meja … Poloni se je preprosto nabiralo preko tedna. Polonin izpad so razumeli praktično vsi, razen Stanke in Franca. Vsi so se strinjali, da je šla Stanka v zadnjem tednu s provokacijami predaleč in da ves čas samo obrekuje, očita in povzroča konflikte ter vaša negativno vzdušje. Mattia je dodal, da je že v gozdu ugotovil, da ves čas nekoga pljuva in je zahrbtna. "Vsi, ki so prišli do finalnega tedna, si to zaslužijo," je vse, ki so se uvrstili v finale, branil Mattia in izpostavil, da ni pomembno, ali so to dosegli pošteno, z umazano igro ali taktiziranjem – uspelo jim je. "In vsaka čast," je dodal Tadej.

Zvečer so Polona, Tadej, Tilen, Gino in Mattia igrali karte in soglasni so bili, da je Franc svojo vlogo glave porote napačno razumel. Glave družine v tem tednu namreč v resnici ni in nikomur ni jasno, kako se je Franc kot glava porote samooklical še za glavo družine. Zadeve se tu ne končajo. Franc je odločen, da bo vodil igro po svoje. Ne bo popuščal. Izdelal si bo seznam in vodil evidenco, kdo kaj počne. Ambrož se bo zapletel v konflikt s Karin in Nino in na plano bodo prišle pikantne podrobnosti o dogajanju 'pred Nininim štetjem'. Zvonec bo zazvonil popolnoma nepričakovano – kar zagotovo ne pomeni ničesar dobrega za tekmovalce. Spremljajte Kmetijo, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV, vsako oddajo pa si lahko že dan prej ogledate na VOYO.