Franc Vozel je hujši kot korenina, spregovoril je o težkem otroštvu

Franc Vozel je upokojeni rudar iz Trbovelj, ki ni imel lahkega otroštva. Franc: "O, pri nas je bilo težko. Mi smo bili štirje otroci, mama je kmalu umrla." Takrat je bil star komaj 15 let, njegova najmlajša sestra komaj 6 let. Živeli so v rudarski hiši in doma niso imeli zemlje, sosedje pa so imeli krave in konja. Franc: "Pa sem med počitnicami hodil k njim, pa sem malo delal in se navadil." V življenju je garal, da si je ustvaril vse, kar ima danes. Pomaga tudi sinu, ki ima 18 glav živine. Pravi, da mu nič ne manjka in da si z ženo dosti privoščita, denimo toplice tudi štirikrat na leto. Doda še, da je pošten in dober kot kruh, da pa z njim ni dobro češenj zobati.

V Kmetiji je že tretjič, kar pomeni, da že tretji generaciji manj izkušenih tekmovalcev predaja svoje znanje in jim je za zgled kot delaven, neutruden kmet, s pravo zakladnico veščin. Franc: "Dopade se mi pa samo to na tej kmetiji, ko me poslušajo in delajo. To sem pa tako srečen, da ne morem verjeti. Da znajo ti mladi vsaj malo poslušati. Vsa čast." Pravi, da mu ni do nagrade, saj da ni tako požrešen, v čast pa so mu dosežki v tekmovanju, ki so povezani z delom. Tako ga je tudi Pia Filipčič imenovala za kmeta tedna. Ko je svojo odločitev sporočila gospodarici Nadi, je ta komentirala: "Franc ni samo kmet tedna, jaz mislim, da bo postal celo kmet stoletja. On je hujši kot korenina."

