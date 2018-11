Franka sotekmovalka nagovarjala k trojčku

Tjaša je po pričakovanjih za glavo družine izbrala Nika, česar pa člani družine niso dobro sprejeli, zato so začeli groziti z bojkotiranjem naloge. Nasploh so na posestvu napetosti vse večje, prepire sprožijo že najmanjše malenkosti, zgodbe tekmovalcev pa se tako razlikujejo, da je težko vedeti, kaj je res in kaj ni. Kot na primer Frankovo razkritje, da naj bi ga Aneta nagovarjala k trojčku.

Nik glava družine FOTO: POP TV

Ker so bili tako dogovorjeni, Nika ni presenetilo, da ga je Tjaša izbrala za glavo družine. Z Aneto sta sklenila, da bosta drugim vrnila in počela tisto, kar so jima počeli drugi, v skladu s tem pa zadala prvi udarec: Nik je za deklo takoj imenoval Anno, za hlapca pa (spet) Franka.

Zaradi predhodnih nesoglasij in vse večjih napetosti sta oba sklenila, da se bosta "maščevala" z nedelom in neupoštevanjem Nikovih navodil. "Imel bom tak odnos, kot ga je on imel do mene – se bom naspal, si vzel čas, se učil. Navodil tako ne bo dajal, sam se pa ne bom lomil zanj," je dejal Franko. Mnogi so v preteklosti že grozili z bojkotiranjem naloge, pa groženj niso uresničili - bo tokrat drugače? Da ne bi zaradi nesoglasij povsem pozabili na delo, jim je Nada podelila novo tedensko nalogo, v kateri bodo pokazali vse, kar so se naučili do sedaj, saj bodo imeli kmečki praznik. Ker so napetosti vse večje, prepire sprožijo že malenkosti, tako so se v besedne boje spet zapletli Denis, Aneta in Nik. "O, Aneta, celo delaš? Svaka čast! Kaj si pa prejšnji teden naredila? Ne bodi pametna in zapri kljun!" se je jezil Denis, hkrati pa Nika pomiril, da naj ne skrbi, da sam ne bo bojkotiral naloge in bo pridno delal. Navrgel je še, da "šmrkavec nima kaj biti pameten", saj "niti lopate ne zna prijet", nato pa sta s Frankom, s katerim se vse bolje razumeta, ugotovita, da prepiru ne bo konca in se odpravita na delo. "Da ti ena ženska lahko tako kri spije, jaz je niti pogledat ne morem, hinavke," je bil jezen Denis. Aneta pa vse bolj rahlja živce tudi ostalim tekmovalcem. "Nezadovoljna je sama s sabo, vsi drugi so krivi za njeno počutje, v resnici pa je ona sama cel 'raztur', že na obrazu se ji vidi. Gube in brazgotine ima, ker je totalno nezadovoljna," je dodala Anna. Aneta Franka nagovarjala k trojčku Franko in Alexander sta se pogovarjala o vzdržnosti na Kmetiji, kjer je na plan pricurljala zanimiva informacija. Franko je najprej Alexa vprašal, če mu manjka ženska družba, on pa je stanje opisal zelo sočno: "Si predstavljaš teniško žogico? Predstavljaj si dve!" Dodal je, da mu seveda manjka spolnosti, a je atmosfera na posestvu tako napeta, da o tem skoraj ne razmišlja.

Alexander je omenil, da je pred dnevi k njemu sredi noči prišel Nik in ga prosil za dva kondoma, zanj in za Franka, on pa je pojasnil, kaj naj bi se dogajalo. Zvečer naj bi se Aneta, Nik in Franko družili v sobi, ko pa ju je želel Franko pustiti sama, naj bi Aneta rekla, da naj kar ostane, da zgodilo se bo v vsakem primeru, lahko pa se jima pridruži. "Presenetila sta me z vabilom, ker nisem vedel, ali je zafrkancija," je dejal Franko in dodal: "Če gledamo s tega vidika, je Nik frajer – najmlajši je in doživlja spolne užitke in še to z edino punco, ki ne velja za slabo. Glede tega mu moram dat roko."