Franko po zmagi dobil še pesem o sebi

Avtorja pesmi sta Tjaš in Toni, ki se 'skrivata' za facebook stranjo Pokaj: "Res se malo skrivava za stihi. Stran pokaj je namreč že od začetka delovala kot anonimna, nikoli nismo neposredno objavljali ali razkrivali, kdo upravlja to stran. Večina ljudi pa je vseeno nekako ugotovila in je zdaj to bolj 'javna tajna'. Malo za šalo, malo za res: Ne producira nas Jovič, ne repa nas Nipke, a vseeno rada prelivava poezijo skozi računalniške tipke."

Franko Bajc je pretekli konec tedna zmagal na letošnji Kmetiji in osvojil 50.000 evrov. A to še ni vse … Franko je dan po zmagi dobil še posebno darilo svojih sokrajanov – Ajdovci so mu namreč napisali simpatično pesem, ki opisuje Franka, njegove hobije in njegovo pot na Kmetiji, ki se je končala z zmago.

Fanta iz Ajdovščine sta dodala, da sta se še pred začetkom finalne oddaje pogovarjala, da bi Franku spesnila nekaj stihov. Dogovorila sta se, da zjutraj drug drugemu pošljeta stihe, ki sta jih zapisala in sestavita smiselno celoto: "Ker pa sva oba bila zvečer preveč polna adrenalina zaradi Frankove zmage, sva pesem napisala zjutraj v postelji, dokončala pa pred računalnikom v dobre pol ure."

Avtorja sta za našo stran povedala, da se je Franko takoj pozanimal, kdo je pesem objavil in obljubil, da jo bo delil na svojem profilu: "To je tudi storil. Preko sporočila sva se mu zahvalila in povedati morava, da je odgovoril v roku ene minute, čeprav verjamem, da ima trenutno telefonov čez glavo. Tako da je še enkrat več dokazal, da je dečko na mestu." Sicer pa se Tin in Tjaš s Frankom poznata tudi osebno, saj, kot pravita, je Ajdovščina precej majhen kraj. Dodala sta, da takšnih stihov nekdo, ki Franka ne pozna, ne bi mogel napisati. "Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da so verzi iskreni in sva jih pisala iz srca, saj imamo Franka res v dobri luči še iz časov, ko je bil mlajši. Vedno se je namreč zelo spoštljivo vedel do nas, nekoliko starejših od njega," sta dodala avtorja stihov.

In Franko? 23-letnik ne bi mogel biti bolj vesel in počaščen, da je dobil celo svojo pesem. "Pesem se mi zdi zelo izvirna. Napisana je prav po wajdovsko. Za stvari, ki so jih napisali, me morajo do določene mere dobro poznati. Mislim, da so vložili kar nekaj truda in za to sem jim hvaležen," je povedal Franko in dodal, da je to prva pesem, ki jo je dobil: "Zdi se mi pozitivna, smešna in vzpodbudna." Pesem je zasledil sam, ko je začela krožiti po facebooku, sploh med 'Wajdovci'.