Franko se podaja v glasbene vode

Franko, ki ga lahko trenutno spremljamo v resničnostnem šovu Kmetija, je velik glasbeni navdušenec in, kot je dokazal že po končanem Survivorju, tudi odličen bobnar.

Zdaj sta se s prijateljem Krisom Kodelja odločila, da naredita nekaj v tej smeri. "V studiu snemamo novo pesem, ki sva jo napisala s Krisom, prijateljem, s katerim v glasbi sodelujeva že od samega začetka. Imela sva vzpone in padce kot člana drugih glasbenih skupin, ki so razpadle. Kljub vsemu sva ostala zvesta skupnemu cilju, zato pot nadaljujeva sama," je za 24ur.com povedal 23-letnik in dodal, da sta zaradi želje po uspešni glasbeni zgodbi kontaktirala Žana Serčiča, priljubljenega pevca in producenta: "Za sodelovanje z njim sva se odločila, ker sva opazila, kako zelo je predan glasbi. V to vloži dušo in končni rezultat je zelo kakovosten izdelek. Ima veliko idej in takšnega producenta sva iskala." Dodal pa je, da kaj več o posneti pesmi noče razkriti: "Upam, da čim prej dokončamo in da vam bo všeč. Ampak vse ob svojem času, pri glasbi ni dobro prehitevati, da je izdelek kvaliteten."