Franko sotekmovalcem predstavil postavnega brata

Franko ni mogel verjeti svojim očem, ko je iz traktorja zagledal dve silhueti, ki se približujeta posestvu Kmetije. Zagledal je namreč svojega eno leto starejšega brata Nika in očeta, ki mu je prav tako ime Niko .

"Ojej, ojej, ma ne, ma ne ..." je bilo vse, kar je lahko v šoku izustil nasmejani Franko. Skočil je s traktorja in domačim padel v objem. Še preden je očeta in brata predstavil ostalim sotekmovalcem, jima je povedal, da je plesal striptiz za Salome, da je dobil največ maščevanj in da je moral ženske masirati, oblečen samo v spodnjice.

Sotekmovalce je prihod Bajcev zelo pretresel, še posebej Aneto, ki je v solzah povedala: "Potem se začneš spraševati. A je to dobil samo on? Ali to dobimo vsi? Res bi rada videla svojega dva ..."