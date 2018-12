Frankovi starši ne bi mogli biti bolj ponosni: 'Izvedeli smo, kaj čuti'

Nekaj minut po tem, ko je Franko zmagoslavno predrl balon, poln zlatih konfetov, smo govorili z njegovimi starši. In čeprav je mama bolj sramežljive narave, ko pride do medijev, nam je zaupala, da jih je Franko v Kmetiji tudi presenetil. Oče pa je z veseljem dal izjavo in pohvalil sina.

Starša na Franka ne bi mogla biti bolj ponosna. FOTO: Miro Majcen

"Bo izgledalo, kot da se važim, ampak njegova zmaga je pričakovana. Lepo se je obnašal cel šov in na koncu suvereno zmagal. Tudi, če ne bi zmagal, bi bili z njim zelo zadovoljni, predvsem z njegovim obnašanjem," je ponosno povedal oče Niko, ki smo ga spoznali tudi v šovu, ko je skupaj s starejšim sinom, prav tako Nikom, obiskal Franka. Z očitnim ponosom v očeh je poudaril, da ima kar dva pridna sina: "Smo ponosni in veseli, da je Franko tak sin in veste, kaj? Imamo še enega takega doma!"

Brat Niko je, ko je Franko zmagal, tudi zajokal FOTO: Miro Majcen

Mama pa je, čeprav se izjavam v medijih raje izogne, malce zadržano začela: "Res sem ponosna. Predvsem sem najbolj vesela, ker je lahko vzor vsem mladim, ki so ga imeli za favorita. Lahko jim je za zgled, ker je res fajn fant." Dodala je, da je bilo njenega najmlajšega otroka zanimivo spremljati po televiziji in da je bilo zanjo še posebej zanimivo, ko je na malih zaslonih videla dva sinova in moža:"Mi nismo tako vajeni nastopati pred kamerami ali pa se gledati."

"Zmagal je zelo suvereno." FOTO: Miro Majcen