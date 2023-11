Ganjena Tamara: To je največ, kar sem lahko dobila od Nade

Gospodarica Nada je tako, kot je obljubila, pričela z izpolnjevanjem želja, ki so jih ob zmagi v eni prejšnji tedenskih nalog zapisali tekmovalci. Prva je bila za posebni dar na vrsti Tamara Talundžić . Iz pisma, ki ga je napisala babica v imenu njene hčerke Tie: "Vem, da boš zdržala do konca in prišla do finala. In verjamem, da lahko tudi zmagaš, ker imaš moč in pravo osebnost za to ... Prosim, da tudi ti ne skrbiš, kaj se dogaja tukaj, saj je vse v redu. Izpadel mi je drugi zobek, jutri pa grem prvič v najstarejšo skupino v vrtcu."

Tamara je povedala, da so jo spodbudne besede pomirile. Pred tem je namreč razmišljala, da bi se javila za dvobojevalko. Tamara: "Ker se mi nekako zdi, kot da sem tukaj pokazala vse, kar sem hotela, in da že res pogrešam 'ta malo' in da tu nimam več kaj početi." Ob prebiranju pisma pa je videla, da je njena hčerka srečna in da preživlja čas pri vseh domačih. Tamari je veliko pomenilo tudi to, da vsi navijajo zanjo. Dragoceno pismo bo lahko imela vedno ob sebi in prebirala ga bo lahko znova in znova, ko ji bo težko. Tamara: "In to je največ, kar sem lahko dobila od Nade, tako da res hvala."

