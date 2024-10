Ganljivi trenutki na posestvu: Stanislav le s težavo zadrževal solze

Delavni Stanislav Travnikar je ponosen na vse, kar je dosegel v svojem življenju. Njegova največja ljubezen in ponos pa je njegov sin. Stanislav: " Moj Luka je moj svet. " Pridne roke in odlično poznavanje kmečkih opravil so ga pripeljale vse do šestega tedna tekmovanja, ko je Luka praznoval svoj četrti rojstni dan. Ko je zagledal svojega očeta, je zajokal, Stanislav pa je s težavo zadrževal solze: " Sem tudi čustven človek, ampak v bistvu je pred otrokom to treba malo skriti. "

Tekmovalec je še pojasnil, da je to Lukov prvi rojstni dan, ko ga ni ob njem, da pa njegov sin prav dobro ve, da ga ima neizmerno rad. Stanislav: "Sina pogrešam vsak dan, tudi ko grem spat. Imam sliko na nočni omarici. V bistvu je pa on z menoj v duši in telesu." Pogovor mu je kljub solzam vlil veliko motivacije in mu dal veliko zagona. Stanislav: "Vsaka motivacija prav pride in tudi on bi bil srečen, če bi videl, kako ati dela, in bi bil ponosen name, tako kot sem jaz na njega."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že ogledate na VOYO.