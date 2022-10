Ganljivo slovo v areni, Maja je izgubila edino podporo

Gospodarica Nada je za zmagovalno določila žganje Danijeline družine, zato sta v areno na veliko veselje njune družine morali Maja in Monika. Slednja je bila v dvoboju poražena, slovo tekmovalk pa je bilo zelo čustveno.

Prepir za dobro jutro in zaigran glavobol Na dan dvoboja sta se sporekla Manja in Ivan.

Glava družine je bila po Ivanovih besedah slabe volje in je zbudila družino, kar je Ivana razjezilo. Manja pa je bila pod pritiskom zaradi tedenske naloge, pa čeprav so se prejšnji dan odločili, da jo bodo sabotirali. Nihče tudi ni bil pri volji, da bi zajtrk odnesel Maji in Moniki. Na koncu je to storila Manja, ki je dvobojevalkama potožila, da se je sprla z Ivanom. Maja pa se je odločila, da bo pred njo zaigrala glavobol. Manji je povedala, da v areni ne bo dala vsega od sebe.

icon-expand Prepir za dobro jutro. FOTO: POP TV

Poljubčka za glavo družine Danijela in dvobojevalca Jan in Denis sta bila optimistična, pričakovala sta, da se bosta iz kajže vrnila naravnost v hlev oziroma v hišo. Glava družine je dobila poljubček od obeh dvobojevalcev, nato pa se je odpravila v hlev, da bi preverila zadnje podrobnosti glede žganja in steklenic. Po nasvetu Franca Vozla so pripravili tudi ananasov liker in izdelke lepo razstavili. Zmaga Danijelini družini, veseli se tudi Manjina

Gospodarica Nada se je najprej oglasila v hiši. Opazila je, da je Manjina družina vsako steklenico mešala posebej, da je pri vsaki odstotek alkohola drugačen, poleg tega je opazila razlike v bistrosti. Všeč pa ji je bilo, kako sta Manja in Tom poslikala steklenice. Navdušena pa je bila nad razstavo izdelkov Danijeline družine. Z odstotkom alkohola je bila zadovoljna, dobila je tudi darilo, a je poudarila, da je s tem niso podkupili. Nada je za najbolj delavnega kmeta znova določila Denisa. Odstotek in okrasitve steklenic je Nada pohvalila pri obeh družinah, na koncu sta odločala vonj in okus žganja Danijeline družine, ki je fenomenalno steklo po grlu. Nada je bila zmedena, ker se je Manjina družina enako veselila, le Andrea je bila razočarana, ker moški niso pokazali nobene empatije do dvobojevalk.

icon-expand Gospodarica Nada se je čudila, ker sta se veselili obe družini. FOTO: POP TV

Andrea razočarana nad pomanjkanjem empatije Manjini družini se je v areni pridružila Aneta. Manja je ocenila, da je za zmago sosedov zaslužen Franc Vozel, Tom pa je naravnost povedal, da je za njihov poraz kriva sabotaža, s katero so želeli Majo in Moniko spraviti v areno. Andrea je ponovila, da ni zadovoljna zaradi pomanjkanja empatije do dvobojevalk, pa čeprav se je strinjala s tem, da so zaradi Maje odnosi med člani družine slabi. Aneta je bila z izidom zadovoljna, saj je bil čas, da sosedje razredčijo še svoje vrste. Ganljivo slovo Maje in Monike

Monika se je odločila za dvoboj v spretnosti, z Majo sta se pomerili v igri Zadetek v polno. Odpreti sta morali konzolo s številkami, pri čemer sta morali pravilno prešteti predmete pod vedri na mizi. Monika je na začetku pokazala borbenost, a je Maja uspela prva sestaviti pravilen vrstni red številk in je odprla konzolo. V njej je bil skrit nož, s katerim je prerezala vrv in osvobodila žaklje. Z njimi je prva prevrnila vse tarče svoje barve in postala zmagovalka. Monika se je poslovila od članov družine, med objemom z Majo pa sta obe zajokali. Maja: "Pogrešala te bom." Izgubila je edino podporo, edino prijateljico, ki ji je lahko zaupala. Monika je članom družine za konec povedala, naj se ne kregajo, naj držijo skupaj, Maji pa je položila na srce, naj gre do konca.

icon-expand Maja je izgubila edino zaveznico, ki ji je lahko zaupala. FOTO: POP TV