Gino izgubil stavo in razburil Franca

Na Kmetiji, ki si jo lahko na YOVO ogledate že dan pred predvajanjem na televiziji, je Gino poskrbel za dozo smeha – in razburjenje. S Tilnom je stavil, da tedenska naloga pod taktirko Marie ne bo opravljena, Tilen je rekel, da bo. Tedensko nalogo so opravili in napočil je čas, da Gino izvede kazen.

Tilen je nekoliko popustil in Ginu vseeno ni bilo treba teči gol prek posestva. Dogovorila sta se, da bo oblekel tangice in za nekaj trenutkov prevzel vlogo animatorja ekipe, ki je delala na Kmetiji. Gino se je pred množico pojavil v rdečih tangicah in dodobra nasmejal člane družine, le Franc se je razjezil. "Jaz ne bom pustil, da se take bedarije počnejo, da en kol trikrat not in ven daješ," se je razburil. "Ni zaj***, bomo se zabavali zvečer, ne pa pri nalogi!"