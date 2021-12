Gino: Moja punca bo nosila kitke

Veliko je bilo že povedanega o odnosu med vami in Tjašo. Vas je presenetilo, ko ste na posnetku videli njenega fanta? Kaj se vam je tedaj pletlo po glavi? Posnetek me ni presenetil. Zavedal sem se, kaj se dogaja zunaj šova. Kar se je dogajalo v moji glavi, pa bo tam tudi ostalo.

Kdo izmed sotekmovalcev vas je najbolj pozitivno presenetil, kdo razočaral? So se odnosi po koncu šova kakor koli spremenili?

Razočaranj iz šova sploh ne upoštevam, saj je bilo vse skupaj ravno to – šov. Odkar smo zunaj, pa so vsi odnosi pozitivni in dobri.

Ali morda obžalujete, da sta s Tjašo najprej tako tesno sodelovala z Lino in Aljažem, nato pa naenkrat obrnila igro proti njima?

Ta obrat igre mi seveda ni ravno dišal, ampak zdelo se mi je samo vprašanje časa, kdo bo prvi odigral na to karto, tako da tega ne bi spreminjal, čeprav mi poteza moralno ni všeč.

Katera prijateljstva so ostala tudi zunaj?

Skoraj z vsemi smo še vedno pogosto v stiku.

Nastop v šovu, kakršen je Kmetija, prinese prepoznavnost. Kako boste to izkoristili?

Veliko idej in načrtov je prišlo skupaj s prepoznavnostjo, kaj od tega bo moj nemirni duh uporabil, pa bomo še videli. Vsekakor sem žejen novih dogodivščin in to je tisto, kar me trenutno v življenju najbolj motivira.

Vas lahko pričakujemo še v kakšnem šovu? Morda že v naslednji sezoni Kmetije?

Z veseljem bi šel še v kakšen šov. Zelo me mikajo bolj športno obarvani šovi. Glede Kmetije pa nikoli ne bom rekel nikoli.

Imate kaj 'težav' z oboževalkami?

Moram reči, da sem presenečen nad odzivom, vendar temu ne bi rekel težava (smeh).

