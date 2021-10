Glasovanje razjezilo Aljaža, večerno presenečenje razveselilo Tadeja

Dan na kmetiji se je začel in zaključil s slavjem. Kar se je dogajalo vmes, je bilo vse prej kot to. Izglasovali so drugega dvobojevalca, Gino, Aljaž in Lina pa so še podrobneje razdelali svoj načrt, kako izločiti vse močnejše člene.

Na Kmetiji – dogajanje si ekskluzivno lahko 24 ur pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO - se je dan začel z voščilom Tadeju za rojstni dan in prepevanjem, a dobra volja kaj kmalu zapustila posestvo. Tedenska naloga ni bila po godu Lini in Romani, ki sta prepričani, da po opravljeni nalogi ne bo na Kmetiji videti nobenega posebnega učinka. Majda je ugotavljala, da ji je težje delati samostojno kot v skupini, saj se ne spozna dobro na orodje. Njeno delo je skritiziral Franc, ki je prepričan, da bi lahko ustvarila kaj več kot le pepelnik.

icon-expand Lina in Romana sta prepričani, da tedenska naloga ne bo veliko doprinesla življenju na Kmetiji FOTO: POP TV

Romana je ugotavljala, da se na Kmetiji dogaja nekaj čudnega, saj se nekateri držijo zase, drugi hodijo po hosti, nekateri z nikomer ne govorijo … Lina je prepričana, da je temu tako, ker mnogi komaj zdaj ugotavljajo, da je vse skupaj le šov, igra. Anžetu je prišlo na uho, da naj bi bil drugi dvobojevalec ali on ali Mattia ali Aljaž in že ves dan razmišlja, kaj storiti. Nina in Ambrož sta medtem nekaj pozornosti namenjala drug drugemu. Ambrožu se zdi, da se dan po glasovanju vsak drži zase in da niso več tako enotni kot so bili pri glasovanju o prvem dvobojevalcu. Govoril je z Ginom, Mattio – noben od njiju se ne želi spopasti v areni. Nina je prepričana, da tudi Ambrož za svojim nasmeškom nekaj skriva – in da si dvoboja prav gotovo ne želi.

Anžetu se je začela kristalizirati slika. 'Prebral' je Aljaža in mu ne zaupa več. Kot je povedal, je ugotovil, da Aljaž zagrabi vsako najmanjšo priložnost, da nekoga potunka v dvoboj. Ambrož se želi v areni spopasti z Aljažem. Meni, da je Aljaž stoodstotno prepričan, da bi v dvoboju zmagal, če bi izbral Pratiko. Česar pa Aljaž ne ve, je to, da se je Pratike učil tudi Ambrož. In to skrivaj, da drugi niso videli. Tadej In Mattia sta za drevesi kovala svoj plan. Mattia se Ambroža boji, a kot pravi, sta edina, ki ga lahko izločita, ali on ali Aljaž. Mattia nasploh nima dobrega mnenja o Ambrožu – pa tudi o Nini ne. Ambroža je imenoval za lažnivca, Nino pa za kačo.

Na posestvo je prišla voditeljica Natalija in napočil je čas za glasovanje, a še prej je Natalijo zanimalo, kdo je dovolj močen, da izloči Ambroža, če so ga imenovali za najmočnejšega? Če je res najmočnejši člen, potem si očitno želijo izločiti nekoga drugega. "Mislim, da lahko vsak vsakega izloči," je povedala Lina.

Ambrož se želi spopasti po moško in je glasoval za Gina. Tudi Anže je glasoval zanj. Mattia je dal kamenček Aljažu, Gino Mattii, Tjaša tudi. Tadej je svojega zakotalil pred Aljaža, Romana ga je podarila Mattii. Polona ga je dala Ginu, Majda Anžetu, Karin Mattii, Lina in Aljaž prav tako, Nina ga je podarila Ginu, Franci Anžetu, Tilen pa Mattii, ki je tako postal drugi dvobojevalec. Mattia je komentiral, da verjame, da je konkurenčen, a ne podcenjuje Ambroža in se bo potrudil, da ostane na Kmetiji. Kaj Mattia prikriva? Ker je Mattia noč prej prejel klic stricev iz ozadja, so nekateri zaskrbljeni. Razmišljajo, ali ni morda dobil kakšne posebne nagrade? Imunitete? Gino in Aljaž kujeta nov plan, koga izbrati za naslednjo žrtev. Povedala sta, da imata tudi onadva skrivnost in da bosta poskrbela drug za drugega. Da je v dvoje vse lažje, sta dokaz Lina in Aljaž, ki pravi, da se Lini prav vidi, da iz nje 'žlehtnoba ven tolče'. Ugotavljata, da bosta morala držati dovolj distance, da ne bo nihče posegel med njiju. Njun načrt je, da nadaljujeta s svojo strategijo izločanja in tako prideta do zmage in 50 tisočakov.

icon-expand Tokrat sta se pogajala Aljaž in Tilen. FOTO: POP TV

Uspeh na tržnici tokrat odvisen od Aljaža in Tilna Aljaž in Tilen sta pred trgovca stopila s polnima žakljema predmetov za izmenjavo. Trgovec je za praznovanje pripravil košarico surovin za torto za slavljenca, a sta bila Aljaž in Tilen skeptična. Začela sta ponujati predmete. Najprej sta ponudila lesena očala, potem 'napravo za sezuvanje škornjev, igrala za hrčka … Nista bila povsem prepričljiva. Vse dokler nista ponudila ptičnice. Trgovca sta navdušila in nato nalagala in nalagala ter se k članom družine vrnila s polnimi vrečami.

icon-expand Kmetija-7 FOTO: POP TV

Mattia, drugi dvobojevalec, ni pozabil na nalogo stricev iz ozadja. Prepričan, da je to lahko njegova pot do odrešitve, je iskal sporočilo, a ni šlo. Razjedali so ga živci. Da nekaj išče, je opazila tudi Romana, ki je Ambrožu priskočila na pomoč s Pratiko. Ambrož se je takoj pošalil, če Mattia, ki tako vneto nekaj išče po gozdu,d morda tudi Pratike ne najde.

Presenečenje za rojstni dan

icon-expand Franc, vesel Tadejevega darila. FOTO: POP TV

Romana, Majda in Lina so se odločile pripraviti torto za Tadeja. Zvečer pa je zazvonilo in vsi so stekli k vratom. Prispelo je presenečenje – platoji piva in posebno pismo za Tadeja. Prejel je pismo svojega dekleta in za nekaj trenutkov sedel na stol glave družine, da je upihnil svečke na torti. Sicer naporen in stresen dan se je tako zaključil nadvse prijetno. Edini, ki sporočil verjetno ni bil povsem vesel, je bil verjetno Mattia, ki si je želel videti pismo stricev iz ozadja. V naslednji oddaji se bo iskalna akcija nadaljevala. Na posestvo bo prišla gospodarica Nada in izvedba tedenske naloge je pod velikanskim vprašajem. Poglejte, kateri izdelki bodo očarali gospodarico Nado in s čim bo Ambrož spravil Nino v jok. Jutri ob 21.00 na POP TV ali že zdaj na VOYO.

icon-link Kmetija FOTO: POP TV