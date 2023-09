David je novi glava družine, diktatura ni njegov stil

Gregor Fabrici je za glavo družine imenoval Davida Petra Sekirnika, ki bo kot vodja ljudski. Za drugačen način vodenja pa se je odločil Marcel Verbič, kar jezi Tamaro Talundžić. Gospodarica Nada pa bo v tem tednu preverjala domišljijo, kreativnost in iznajdljivost tekmovalcev.

'A ti sploh veš, kaj sem jaz v življenju dal skozi?' Luka Juren se je želel pogovoriti s Suzano Bajrić, ki je v areni njegove eksplozivne reakcije pripisala njegovim letom. Kot je povedala, bo moral še malo odrasti, da bo stvari bolj razumel. Luko je zmotilo, ker je to izjavila pred vsemi v areni. Luka: "A ti sploh veš, kaj sem jaz v življenju dal skozi?" Suzana ga je spomnila, da mu je že dvakrat želela na lep način razložiti določene stvari, pa je ni želel poslušati. Luka: "Zaradi tega, ker sem bil jezen." Suzana: "Zmeraj moraš biti pripravljen na pogovor." Kasneje je pojasnila, da ga je sprva branila, pa čeprav so jo nekateri sotekmovalci opozarjali na njegov karakter, da pa odslej ne bo več pod njenimm okriljem.

icon-expand Luka Juren med pogovorom s Suzano Bajrić. FOTO: POP TV

'Najbolj romantična vez na posestvu' Tamara Talundžić se je izjemno razveselila nagrade, še posebej piva. Žan Simonič: "Tamara in pivo, to je po moje najbolj romantična vez na posestvu. Sanja o pivu že od prvega dne, ko smo prišli." Družina je dobila tudi ogromno hrane, a Tamara je bila v nebesih zaradi pijače: "Tako kot rečejo zdravniki, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, tako je pri meni eno pivo na dan odžene zdravnika stran." Kristijan ogorčen zaradi stanja v hlevu Kristijan Kozole je potožil Klari Vodopivec, da so bile kravice do vimen v blatu, ko so prišli v hlev. Tekmovalka mu je povedala, da je bil za hlev zadolžen Franc Rajšp. Kristijan se je jezil: "Jaz sem mislil poklicati Franca na ograjo, pa mu tako prilimati, pa bi bil lepo diskvalificiran, lepo domov, on bi si pa zapomnil tole roko do konca življenja." Klara: "Kar z nasiljem. Pa kaj ti je?" Kristijan: "Z nasiljem? To je premalo. S kolom preko hrbta, stari moj. Krave ima doma. Ne moreš tako pustiti." Klara je zaključila: "Kristijan je dober kot kruh. Zelo je pošten in ta poštenost ga včasih tudi zelo tepe." Kasneje pa je še Patricija Virant omenila, da je bil tudi kokošnjak v katastrofalnem stanju.

'Naj drugim dirigira, meni ne bo' Nova glava družine v hiši Marcel Verbič je zjutraj izrazil željo, da bi tekmovalke pospravile po hiši. Tamara Talundžić je povedala, da je že pospravila kuhinjo in pripravila zajtrk, s tem pa svoj del že opravila. Tamara: "Naj drugim dirigira, meni ne bo." Izrazila je željo, da bi kosilo pripravil kdo drug, a je Marcel želel, da bi kuhali skupaj z Majo Pavlovič. Tamara: "Marcel mene ne bo dajal v kuhinjo in Marcel mene ne bo nikamor dajal, zato ker sem jaz njemu rekla, da jaz gospodinja ne bom nobenemu ... Če bo Marcel preveč diktiral, jih bo od mene sigurno slišal, ker jaz mislim, da naredim dovolj in da vidim svoje delo." Sicer pa se je Marcel še pred Nadinim prihodom odločil, da bodo zaprli tuš, da bodo imeli več intime.

Gregor za glavo družine imenuje Davida Družina v hlevu si je ogledala sporočilo Gregorja Fabricija. Izpadli tekmovalec je povedal, da je arena polna presenečenj, vsakemu tekmovalcu pa namenil nekaj spodbudnih besed, le Luku Jurenu je položil na srce, naj se začne bolj odraslo obnašati, Nejcu Hočevarju pa, naj začne upoštevati mnenja drugih. Davidu je čestital in mu povedal, naj gre s polno paro naprej. Njega je tudi imenoval za glavo družine. David je napovedal, da bo ljudski, saj diktatura ni njegov stil, da pa za tiste, ki ne bodo delali, ne bo hrane. Kreativnost in iznajdljivost na preizkušnji Gospodarica Nada je družinama pripeljala nove sadike, ki jih bodo lahko zasadili v stopničastih gredah. Nato je predala navodila za novo nalogo: "Prejšnji teden ste se zelo nagarali, v dežju in slabem vremenu. Ta teden bo popolnoma drugače. Imeli boste proste roke, preverjala bom vašo domišljijo, kreativnost in iznajdljivost." Napovedala je, da bodo z balami slame okrasili vsaka družina svoj del posestva, poleg bal pa so dobili še palete in okrogle lesene kolute. Edini pogoj je, da morajo uporabiti ves material.