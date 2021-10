Glava družine je 'mlad, močan in razgledan poba', Aljažev klan pa vse močnejši

Razprtije se na Kmetiji, ki si jo lahko dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO , z izločitvijo Marie niso končale. Takoj po priihodu iz arene so se že začeli pogovori o tem, kdo bo novi glava družine. "Včeraj smo videli, kako je Nina največ navijala za Mario, kar pomeni, da se ji je hotela prilizniti," je razmišljal Aljaž in nadaljeval svojo razdiralno politiko. Tudi za Ambroža meni, da je 'lezel v rit' Marii, ker ji je nesel večerjo. Lina je razmišljala, da bi novi glava družine lahko postal Tilen in Anže, češ da se je "dosti priliznil" , ali pa Aljaž, da bi mu Maria pokazala, da ni preprosto biti glava družine. Da bi lahko glava družine postal Tilen, je sumil tudi Ambrož, razlog pa preprosto ta, da je edini, ki mu je Maria namenila lepe besede. ž

Polona in Nina se z novim glavo družine nista obremenjevali. Polona je skrivaj Nini zaupala, da je prejela nov klic stricev iz ozadja. Naročili so ji, naj se oglasi pri hiškici takoj, ko utegne, o tem pa naj ne govori nikomur. A Polona se je vseeno odločila tvegati in za skrivne klice in sporočila povedala Nini.

Takoj po razglasitvi novega glave družine, so se Aljaž, Gino, Lina in Tjaša še bolj povezali. Ambrož je začel sumiti, da bo prav on prvi dvobojevalec. "Ambrož je močen nasprotnik in ga vidimo kot največjo grožnjo," je dejal Gino in potrdil njegove dvome. Da se ga želi Aljaž znebiti od prvega dne, je potrdila tudi Polona.

Prišel je čas branja pisma. Prebrala ga je Nina kot glava družine. Maria jim je posvetila pravo poezijo, za glavo družine pa imenovala »mladega, močnega in razgledanega poba« - Tilna, ki si je prislužil aplavz in nekaj pripomb. Anže je bil rahlo razočaran, a hkrati vesel, da se še vsaj za nekaj časa potuhne. Romana je povedala, da upa, da bo ostal isti kot je bil do sedaj. "Mislim, da mu bo ta vloga dobro pripadala. Bo močen steber družine. Mi imamo njega, on ima pa nas," je komentiral Ambrož.

Tilen je z organiziranjem dela začel ob nekoliko neprimernem trenutku - med kosilom. Vsi pogledi so bili uprti v krožnike, poslušal ga ni nihče. Po obedu so se le lotili naloge, Polona pa je priložnost izkoristila za iskanje pisma stricev iz ozadja. Našla ga je in prebrala, da se mora prihodnjič znova oglasiti na telefon, saj bo prejela dodatne namige.

"Ta teden bo naloga drugačna, delal jo bo vsak sam," je začela govor. " Delali boste lesene izdelke. Vsak bo izdelala svoj kos pohištva," je razložila. Kos pohištva mora biti unikaten, 15 jih mora biti izdelanih, vsaj 10 med njimi pa mora biti takih, ki bodo gospodarico Nado očarali. 'Trik' je v tem, da na voljo ni dovolj orodja za vse. Naloga glave družine bo, da bo organiziral delo tako, da bo imel vsak na voljo orodje. "Do sedaj so se lahko skrivali. Zdaj se bo videlo, kdo zna poprijeti za delo," je prepričana gospodarica Nada.

Najprej je glavi družine naložila nekaj opravil, da bodo odpravili pomanjkljivosti prejšnjega tedna. Urediti morajo notranjost pralnice in dodelati fitnes ter pripraviti boljši 'adrenalinski park' za koze. Glavno tedensko nalogo je tokrat gospodarica Nada zaupala celi družini in ne Tilnu.

Ambrož, Polona in Tilen so razglabljali o tem, da bi se najprej znebili para. Ambrož bi najprej izločil Lino, Polona Aljaža. Ambrož bi seji zdel prevelika izguba za družino. Vsa taktiziranja je prekinil prihod gospodarice Nade.

Člani družine so se lotili dela na dveh lokacijah. Eni so se lotili fitnesa, drugi zabaviščnega parka za koze. Tilen še ni prevzel vloge glave družine, kot bi moral. Še vedno ni bil dovolj odločen.

Koze so medtem pobegnile iz ograde in pod Francovim vodenjem jim jih je uspelo spraviti nazaj v ogrado. Eni so se tako ukvarjali s kozami, Polona pa je čakala, da zazvoni telefon. Vse ni šlo po načrtu – poleg sta se deli še Lina in Romana in prav nič ni kazalo, da nameravata kmalu zapustiti lokacijo. Na koncu sta se umaknili Polona in Romana, Lina pa je ostala pri telefonu.

Anže se je zarekel: je ogrozil Aljažev klan?

Tilen se je počasi začel privajati na novo vlogo, vseeno pa se je tudi sam lotil dela – šel je pomolsti krave. Tjaša je bila nad tem navdušena, enako tudi Tadej. Tilen se je lotil molže. Poleg sta bila še Anže in Ambrož. "Komu bo težje? Tebi kot glavi družine ali Ambrožu kot prvemu dvobojevalcu?" Ambrož in Tilen sta bila nad njegovimi besedami presenečena. Anže je želel rešiti situacijo in se izvleči iz nastale zmede, a je bil Ambrož neomajen. Od Anžeta je izvedel tudi, da načrtujejo preizkus v poznavanju Pratike.