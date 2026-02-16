Golobčka Urška in Žan: Mogoče sem se malo tudi zaljubil

Žan Zore in Urška Gros nista samo zaveznika. Med poročanjem drug drugemu o dogajanju na posestvu si izmenjujeta tudi nežne pozornosti. Žan: " Urška mi je zelo simpatična, zelo sva se povezala. Zaupam ji, ona zaupa meni. Mislim, da je edina ženska na tem posestvu, ki bi jo ščitil. " Na vprašanje, kaj mu je všeč na Mariborčanki, odkrito pove: " Vizualno na njej me najbolj privlačijo njene oči, ustnice, lep nasmeh ima, tako da je zame popolna. "

Naklonjenost je več kot očitno obojestranska. Urška: " Jaz imam Žana blizu, ker mi je fajn, pa seveda tudi zaradi taktike. Ker punce vemo, kaj moški rabijo, in če imaš moškega ob strani, če dobi malo tistega, kar bi on rad, potem seveda veš, da si tudi malo bolj varna. Žan mi daje varno zavetje, ob njem se počutim res dobro. Malo pogrešaš dom, tako da seveda pogrešaš malo muckanja. "

Urška je v drugem tednu tekmovanja kot dekla živela v hlevu in oba sta se veselila njene vrnitve v hišo. Žan ji je pripravil posebno presenečenje, pričakal jo je v kadi, s pelargonijo v ustih. Urška: "Zelo sem vesela in počaščena, da me ima nekdo tako rad tu v hiši." Žan: "Ko sem prišel na kmetijo, nisem pričakoval, da se bom z neko osebo tako povezal, tako da najin odnos iz dneva v dan napreduje. Mislim, da sva oba vsak dan bolj srečna drug z drugim. Mogoče sem se malo tudi zaljubil."

