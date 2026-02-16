Naslovnica
Kmetija

Golobčka Urška in Žan: Mogoče sem se malo tudi zaljubil

16. 02. 2026

Avtor:
Su.S.
Romantika v Kmetiji

Žan Zore in Urška Gros sta se v zelo kratkem času zelo povezala. Tekmovalcu se Mariborčanka zdi popolna, ona pa se ob njem počuti varno in uživa v njegovih romantičnih pozornostih.

Prijave za novo sezono Kmetije so že odprte.

Žan Zore in Urška Gros nista samo zaveznika. Med poročanjem drug drugemu o dogajanju na posestvu si izmenjujeta tudi nežne pozornosti. Žan: "Urška mi je zelo simpatična, zelo sva se povezala. Zaupam ji, ona zaupa meni. Mislim, da je edina ženska na tem posestvu, ki bi jo ščitil." Na vprašanje, kaj mu je všeč na Mariborčanki, odkrito pove: "Vizualno na njej me najbolj privlačijo njene oči, ustnice, lep nasmeh ima, tako da je zame popolna."

Naklonjenost je več kot očitno obojestranska. Urška: "Jaz imam Žana blizu, ker mi je fajn, pa seveda tudi zaradi taktike. Ker punce vemo, kaj moški rabijo, in če imaš moškega ob strani, če dobi malo tistega, kar bi on rad, potem seveda veš, da si tudi malo bolj varna. Žan mi daje varno zavetje, ob njem se počutim res dobro. Malo pogrešaš dom, tako da seveda pogrešaš malo muckanja."

Romantika v Kmetiji
Romantika v Kmetiji
FOTO: POP TV

Urška je v drugem tednu tekmovanja kot dekla živela v hlevu in oba sta se veselila njene vrnitve v hišo. Žan ji je pripravil posebno presenečenje, pričakal jo je v kadi, s pelargonijo v ustih. Urška: "Zelo sem vesela in počaščena, da me ima nekdo tako rad tu v hiši." Žan: "Ko sem prišel na kmetijo, nisem pričakoval, da se bom z neko osebo tako povezal, tako da najin odnos iz dneva v dan napreduje. Mislim, da sva oba vsak dan bolj srečna drug z drugim. Mogoče sem se malo tudi zaljubil."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
Pasica Kmetija
kmetija 2026 žan zore urška gros

Nuša o zvestobi: Mogoče bi se moral Tim učiti od mene

rogla
16. 02. 2026 08.58
Neumen šov, ki je vse prej kot pravo življenje na kmetiji! Preveč osebkov iz prejšnjih šovov.
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
16. 02. 2026 08.55
Sam da se poriva po scenariju....da se dvigne rajting
Odgovori
0 0
Slash
16. 02. 2026 08.42
Ja kako je pa to lepo 😍
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
