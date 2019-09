Goran Leban: Svarilo Denisu velja za vse tekmovalce

Goran Leban pravi, da je o zmagovalcu resnično težkega dvoboja v moči odločala tudi sreča, ki je bila na strani Denisa Šajherja Kovačiča. 65-letnik je med drugim pojasnil, kaj je imel v mislih, ko je svojega nasprotnika posvaril pred sotekmovalci.

Na posestvu ste dopolnili 65 let in na svoj rojstni dan ste bili zelo čustveni zaradi pisma svojega vnuka. Ali ste bili presenečeni zaradi navala čustev, še posebej, ker ste bili komaj dober teden dni ločeni od družine? Da sem dobil to spodbudno pismo od doma, je bilo presenečenje, ki se ga ne da opisati, zato so čustva privrela na plan. To je bilo najlepše rojstnodnevno darilo.

Goranovi najbolj čustevni trenutki na posestvu. FOTO: POP TV

V resničnostnem šovu Kmetija ste že sodelovali, in sicer leta 2008. Kako bi takratno izkušnjo primerjali s tokratno? S Kmetijo pred 11 leti ni primerjave, ta zgodba je povsem drugačna. Samo posestvo, hrana, nastanitev, en sam komfort, ki ga takrat ni bilo. Kako ste se počutili, ko ste se nepričakovano znašli v tako modernem kmečkem razkošju? Prvi vtis ob pogledu na to prelepo posestvo je bil zelo pozitiven, zato je bilo moje počutje fenomenalno. Med gradnjo premičnega kokošnjaka ste se razburjali zaradi vmešavanja sotekmovalcev. Kdo pa je po vašem mnenju najbolj sposoben oziroma vešč kmečkih opravil in kdo sploh ne sodi na kmetijo? Ko ti dodelijo nalogo in si ji predan, potem pa pride nekdo s strani in pametuje, me to malo razjezi. Spoštujem tudi druga mnenja, a povedana na drugačen način. Najbolj vešč kmečkih in ostalih opravil na kmetiji je po mojem mnenju Danijel. Kdo ne sodi na kmetijo, težko rečem, saj smo tekmovalci prišli tudi zato, da se kaj novega naučimo.

Goran težko reče, kdo ne sodi na kmetijo. FOTO: POP TV

Na izboru prvega dvobojevalca ste povedali, da nihče na kmetiji ni nepogrešljiv, pred dvobojem pa ste izjavili, da bo brez vas kmetija pogorela. Od kod ta preobrat v mišljenju? Seveda sem dejal, da na kmetiji ni nihče nenadomestljiv, če pa sem kasneje izjavil, da bo brez mene pogorela, pa ne vem, kaj je botrovalo temu, in se za to izjavo opravičujem. Dvoboj je bil, sodeč po izjavah tekmovalcev, dolgotrajen in naporen. Ko je Denis začel sestavljati stolp iz gum, ste obstali in niste več poskušali splezati po vrvi, da bi morda našli pravi ključ. Ali vam je zmanjkalo moči in kaj se vam je v tistem trenutku podilo po glavi? Dvoboj je bil resnično težak in zahteven. Denis je dobil pravi ključ v prvem poskusu, s tem pa je bila igra končana. V tem dvoboju so bili ključni trije elementi, in sicer moč, spretnost in pa sreča, ki je odločila o zmagovalcu. Jaz sem bil ves čas pripravljen na oba scenarija, tako na zmago kot na poraz.

Goran med slovesom od sotekmovalcev FOTO: POP TV

Denisu ste povedali, naj se pazi Sare Rutar in Danijela Friglja. Kdo je tretja oseba, na katero ste ga opozorili, in kdo je po vašem mnenju najbolj iskren? Če sem Denisu karkoli povedal o teh osebah, sem imel v mislih, da vsak igra svojo igro in nikomur ne moreš popolnoma zaupati. Po mojem mnenju je zaenkrat najbolj iskren Denis. Ali vas je med spremljanjem oddaj na POP TV ali na VOYO morda kaj presenetilo, v pozitivnem in negativnem smislu? Spremljanje oddaj in njen potek me ne preseneča v nobenem smislu, saj je to igra, ki sem jo pričakoval, tudi zaradi izkušenj iz preteklosti. V gozdu so v velikem pomanjkanju živeli odpadniki, ki so vas prosili za hrano. Ali bi bili vi bolj radodarni, če bi bila odločitev izključno v vaših rokah? Če bi bila odločitev glede hrane za odpadnike moja, bi bil zagotovo bolj radodaren.

Goran bi bil bolj radodaren do odpadnikov. FOTO: POP TV

Komu od tekmovalcev, članov družine ali odpadnikov najbolj privoščite zmago, oziroma kdo si jo po vašem mnenju najbolj zasluži? Zmago najbolj privoščim Denisu, kdo pa si jo najbolj zasluži, pa je v tem trenutku težko reči, saj smo tako rekoč šele na začetku te zgodbe.