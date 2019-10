Gospodarica jezna odšla s posestva, tekmovalci ostali praznih rok

Članom družine tokrat ni uspelo opraviti tedenske naloge in so gospodarico Nado razjezili in razočarali. Brez nagrade so ostali tudi odpadniki, saj bi morala Simona skrito nalogo obdržati zase.

Naloga prvič neopravljena Gospodarica Nada ni bila navdušena nad videnim. Poudarila je, da bi morali moški opraviti ženski del naloge in obratno. Ko si je ogledala hišo, je odkrila umazane rjuhe, pohvalila pa je zelo čisto kopalnico. Znova se je zapletlo pri kuharskem delu naloge, saj je Borut razkril, da so eno jed skuhale ženske. Nada je bila jasna: "Razmišljali boste o planu B, ker nagrade ne bo." Nato je jezna odšla s posestva. Jezna gospodarica Nada FOTO: POP TV Borut je stal za svojo odločitvijo: "Jaz mislim, da smo mi globlje sporočilo poslali širnemu svetu." Dodal je, da niso ostali brez nagrade, saj imajo hrane za cel teden dni. Borut je trdno stal za svojo odločitvijo FOTO: POP TV Tudi Simoni ni uspelo Simono pa je pričakalo novo pismo. V njem je pisalo, da bi njena naloga morala ostati skrita pred ostalimi odpadniki. In tako je četverica znova ostali brez nagrade. Simoni je bilo žal, toda spremeniti ni mogla prav ničesar. Rene je bil najbolj razočaran FOTO: POP TV V raj na zemlji pride kraljica jodlanja Na posestvo je prišla Brigita Vrhovnik Dorič, pevka in vrhunska jodlarka. Prišla je, da bi se spočila in spoznala nove tekmovalce. Bila je navdušena nad posestvom: "Raj na zemlji." Zaželela pa si je družbe čuvaja, saj jo je ponoči strah, in izbrala je svojo oboževalko Marjano, ki je bila več kot navdušena: "Taka čast me je doletela!" Brigita je prišla v raj FOTO: POP TV Družina se je nato znašla v šoli jodlanja, a se je izkazalo, da na posestvu ni tovrstnih talentov. Marjana je izvedela, da bo na željo gostje uživala enake privilegije kot jih ima ona sama. Jan se ni strinjal s tem, po njegovem mnenju Marjana ne potrebuje razvajanja, saj se ni ravno izkazala pri delu. A so Tilen, Luka in Tom kasneje kljub temu z masažo stopal razvajali obe dami. Masaža FOTO: POP TV Tanja tekmovalce označi za golazen Odpadniki so se maskirali, da bi šli na njivo nabrat koruzo, Damjana in Tanja pa sta pakirali, da bi se odpravili v kajžo. Tanja je povedala, da odslej ne bo zaupala nikomur več, tekmovalce je primerjala z golaznijo. Damjana pa je bila optimistična, z zmago v preteklem tednu je namreč dobila novo moč. Tanja nima najlepšega mnenja o sotekmovalcih FOTO: POP TV Prihodnjič se bodo odpadniki preselili na posestvo, a zaradi slabo opravljenih skitih nalog jih bodo čakale posledice. Kako pa se bosta odrezali dvobojevalki? Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO. Kmetija, pasica FOTO: POP TV