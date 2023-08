Gospodarica Kmetije

Najbrž niste vedeli, a današnja šefica Kmetije, se je pred leti sama prijavila v šov, češ, da bi kot izkušena podeželska ženska mlajše tekmovalce naučila osnovnih kmečkih del. Produkcijsko ekipo je s svojim znanjem, izkušnjami, poznavanjem zgodovine in s svojim odnosom do narave ter živali tako navdušila, da so ji ponudili mesto gospodarice. V tej vlogi se vsako sezono zelo izkaže, določa naloge za tekmovalce in presodi ali so te opravljene. V vseh teh letih je tekmovalce in tekmovalke naučila ogromno stvari in opravil, predvsem pa je vsem zelo prirasla k srcu.