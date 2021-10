Gospodarica Nada: Da se mi upa kaj takega pokazati

Družina je prvič doslej neuspešno opravila nalogo, kajti gosodarica Nada je mimogrede ugotovila, da se niso trudili vsi. Mattia ni uspel rešiti skrivnosti stricev iz ozadja, je pa spregledal Aljaža. Ambrožev odhod v kajžo pa je razžalostil Nino in Romano, ki jima je drugi dvobojevalec namenil sporočili.

'Če pa pride Ambrož nazaj, bo vojna' Mattia je še naprej vneto iskal pismo stricev iz ozadja. Nenehno je premišljeval o tem, kje bi se lahko skrivalo, saj bi mu lahko prineslo prednost v tem napetem tekmovanju. Gino, Tjaša, Aljaž in Lina so se medtem pogovarjali o njem in Ambrožu. Aljaž: “Jaz mislim, da če Mattia pride nazaj, ni nihče izmed nas čisto nič ogrožen ... Če pa pride Ambrož nazaj, bo pa vojna.” VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Zavezniki FOTO: POP TV

Tilen ves ponosen na izdelke in ekipo Tilen je bil pred prihodom gospodarice Nade izredno zadovoljen: “Pridni smo vsi bili, vsi delali ... Samo poglejte to zibelko, te omare, te stole. 100-odstotni izdelki in 100-odstotna ekipa.” Franc pa mu je povedal, da bi pri vodenju potreboval tršo roko in več odločnosti.

icon-expand Tilen je sanjaril o lososu v smetanovi omaki. FOTO: POP TV

'Kaj se lepo delaš zdaj?' Franc je Majdo kar naravnost vprašal, v katerem klanu je. Ko je odgovorila, da ni v nobenem, ji je očital: “Kaj se lepo delaš zdaj?” Ocenil je, da tekmovalci ne razumejo igre, oziroma jo slabo igrajo. Karin je nadaljevala, češ da je Majda v Aljaževem klanu, pa če se tega zaveda ali ne, Majda pa je kasneje res priznala, da sta se z Aljažem povezala, hkrati pa dodala: “Tudi mogoče se bo razburil, če bo dobil kamenček od mene.”

icon-expand Majda se očitno tudi malce boji Aljaža. FOTO: POP TV

Družina odpravila stare grehe Tilen je bil precej neučakan pred prihodom gospodarice, saj je bil zelo ponosen na vse izdelke. Nada je bila vesela, ker so tekmovalci poskrbeli za njene ljube kozice, tudi s fitnesom je bila zadovoljna. Je pa opazila, da glava družine ni ravno domač na telovadnih napravah. Nato ga je okarala, ker pralnica ni bila pometena, a so kljub temu uspeli odpraviti stare grehe.

icon-expand Nada je opazila, da Tilen ni domač na telovadnih napravah. FOTO: POP TV

Naloga je padla Na koncu je Nada ocenila 10 izdelkov in sprva je bila dokaj zadovoljna, nato pa jo je zmotil premajhen in površno izdelan stolček za hranjenje. Ko je zagledala pepelnik, je bila huda: “Da se mi upa kaj takega pokazati.” Ko je Franc obelodanil, da je izdelal kar štiri predmete, je Nada začela: “Zdaj ste lepo po pravici povedali, koliko se vas je zlagalo. Zakaj sem vam dala takšno nalogo ta teden? Zato da ste pokazali, koliko je kdo zmožen ali ni zmožen narediti. Kdo dela in kdo se šlepa.” In zaključila: “Naloga je padla.”

icon-expand Nada je bila ogorčena, ko je zagledala pepelnik. FOTO: POP TV

Ambrož in Nina se strinjata z gospodarico Tilen se ni strinjal z Nado, zdelo se mu je, da so tekmovalci dali vse od sebe. Toda Ambrož in Nina sta se strinjala z njeno odločitvijo. Ambrož: “Mislim, da se je Nada prav odločila. Jaz ji dam čisto petko, oziroma čisto desetko, da smo nalogo padli zaradi šleparjev.” Bil je mnenja, da delajo samo on, Franc in Romana. Tilen je tolažil sotekmovalce: “Samo družina, bodite brez skrbi, po dežju vedno posije sonce.” Majda se tudi ni strinjala z Nado in je bila ponosna na svoj pepelnik. Poudarila je, da tisti, ki dela v kuhinji, nima veliko časa za ostale stvari.

icon-expand Ambrož in Nina sta se strinjala z gospodarico. FOTO: POP TV

Mattia spregleda Aljaža in njegove namere Aljaž je laskal Mattii in ga snubil, da bi vstopil v njegov klan. Povedal mu je, da mu je kamenček namenil, ker verjame, da bo premagal Ambroža. Aljaž: “Ti si tukaj za Ambrožem najbolj potencialen. Drug najbolj spreten, najbolj sposoben.” Mattia pa ga je spregledal: “Jaz ne rabim nobene spodbude. Jaz ne rabim nobenega, da bi mu tukaj govoril nek motivacisjki govor. To se mi zdi bedno.”

icon-expand Aljaž je laskal Mattii, ta pa je spregledal njegove namere. FOTO: POP TV

'On išče, nič mu ni jasno’ Polona in Romana sta opazovali Mattio, ki je že tretji dan, kot sta povedali, taval po posestvu. Polona: “Glej zdaj Mattio. On išče, nič mu ni jasno. Kaj pa daje prste tja, kjer mu ni mesto.” Povedala je še, da ji je prevzel nalogo, da je bil klic namenjen njej, ne njemu. Pravilno je ocenila, da še ni našel pisma, in dodala, da se njegov čas izteka. Mattia pa je še kar upal, da mu bo uspelo, in iskal in iskal. In res je našel, a še eno sporočilo: “Ves čas vas poslušam, a nikoli ne vidim. Topot vaših nog in teža vaših teles mi delata družbo v moji beli senci.” Sreča se mu je nasmehnila prepozno in z Ambrožem sta se morala odpraviti v kajžo.

icon-expand Romana in Polona sta opazovali Mattio, ki je že tretji dan taval po posestvu. FOTO: POP TV

'Ja, glej, če se samo šlepajo' Ambrož in Nina sta se dolgo poslavljala in se poljubljala. Prvi dvobojevalec je pred odhodom povedal: “Družina, ne se kregati. Če me ne bo več nazaj, igrajte pošteno. Vsi. Bodite to, kar ste.” Franc je v tistem trenutku zarobantil: “Ja, glej, če se samo šlepajo.”

icon-expand Slovo Ambroža in Nine FOTO: POP TV

'Človek, ki ga lahko iščeš z lupo’ Romana je našla Ambroževo sporočilo: “Draga balirka, če to bereš, moraš verjeti, da imaš mojo podporo. In verjame vate. Saj še ne vem, če se vrnem. Če bom začutil v kajži, da moram iti, se bom predal. Jaz verjamem vate, si moj favorit. Prosim pazi na mojo miško.” Romana je bila vidno ganjena, povedala je, da ji je Ambrož kot starejši brat: “Človek, ki ga lahko iščeš z lupo.”

icon-expand Romano je ganilo Ambroževo sporočilo. FOTO: POP TV

'Jaz odhajam, a moje srce ostaja’ Ambrož je pustil sporočilo tudi za Nino, ki ji je ob prebiranju vrstic šlo na jok: “Če v kajži začutim, da moram domov, grem domov. Ampak vedi, čakal te bom.” Zapisal je še, da jo ima rad in da naj ne obupa: “Sama veš, da imaš moje srce. Jaz odhajam, a moje srce ostaja.” Nina se je počutila osamljeno in zmedeno. Imela je občutek, da jo Ambrož zapušča, ni pa razumela, zakaj. Z Romano sta se strinjali, da morata biti močni, je pa Nina, kot je povedala, z njegovim odhodom izgubila najsvetlejšo točko in oporo na posestvu. Ni pa vedela, da je Ambrož napovedal, da se bo boril do zadnje kaplje krvi in ne bo popuščal.

icon-expand Ambrož je na papir izlil svoja čustva do Nine. FOTO: POP TV

Ne zamudite dvoboja med Ambrožem in Mattio jutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.