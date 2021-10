Gospodarica Nada je Tilna spravila v zadrego

Na Kmetiji ‒ vsako oddajo si lahko dan prej ogledate na VOYO - smo sprva spremljali romanco med Niko in Dominikom, nato sta v prvi plan prišla Lina in Aljaž. Ni trajalo dolgo – ljubezen je vzniknila med Ambrožem in Nino. Kaj pa mladi Tilen, ki se je sprva ogrel za Tjašo, nato pa za Nino, a je bil obakrat brez sreče?

Gospodarica Nada je ob prihodu na posestvo najprej čestitala novi glavi družine, nato pa vprašala, ali že ima svojo družino. Ob vprašanju, katera izmed članic družine mu je najbolj všeč, je Tilen močno zardel, še posebej, ko je namignila, da ga izdaja podrobnost na njegovem vratu …