Gospodarica Nada: Kar stiska me v duši

Tekmovanje se bliža koncu in gospodarici Nadi je bilo zaradi bližajočega se slovesa težko pri srcu. Poleg svojih čustev pa ni skrivala niti navdušenja nad glavo družine Aljažem, ki se ji je zdel pravi kmet.

Manja in uporniki Danijela je bila dan po areni vsa čustvena, zelo si je želela obiska svojih najdražjih, ki jih je neizmerno pogrešala. Manja: "Jaz bi vse svoje obiske zamenjala za to, da pridejo še večkrat njeni." Glava družine je še napovedala, da se bo klobuk glave družine preselil na Aljaževo glavo. Ko je prosila njega in Toma, če bi lahko šla v hlev, se je Aljaž jezil, češ da je polna izgovorov: "Če bom jaz ta teden glava družine, bo pa trda predla." Ivan, ki mu je že zjutraj pokvarila dan, pa ji je povedal: "Tudi ti mi ne boš govorila, kam bom jaz šel."

icon-expand Manja se je prav veselila konca svojega mandata. FOTO: POP TV

'Imejte se radi' Družina je dočakala Anetino sporočilo, v katerem je izpadla tekmovalka povedala: "Vesela sem, da sem lahko delila vse te občutke, doživetja, vzpone in padce z vami. Nobenemu ničesar ne zamerim. Imejte se radi, ne se kregati, ker ni vredno." Manji je povedala, da jo je presenetila v dvoboju in razmišljanju, ji je pa položila na srce, naj se prime v roke, če se morda v resnici ne ceni. Ivanu je povedala, naj se ne obremenjuje, ker je zmagal v dvoboju z njo. Žal ji je bilo, ker s Tomom nista nadaljevala igre, tako kot sta jo začela, za kar je krivila njega. Spomnila ga je še na njun dogovor glede dveh tisočakov, a Tom ni vedel, kaj je imela v mislih, ali pa tega ni želel izdati. Danijelo je Aneta takrat še hvalila: "Borka si in to spoštujem. Tako da dvigni se, zavihaj rokave in bori se, ker ti lahko uspe." Žal ji je bilo, da se nista bolj povezala z Janom, se je pa veliko nasmejala na njegov račun.

icon-expand Aneta je Aljažu izpolnila veliko željo. FOTO: POP TV

'Škratek moj, pa je le izpolnjena tvoja želja' Aljažu je Aneta povedala: "Super fant si, začni krotiti to svojo jezo." Ta ga namreč marsičesa stane. Spomnila ga je na njune vzpone in padce ter dodala: "Bori se za naju dva, tako kot si obljubil. In če meni ni uspelo, vem, da tebi bo." Njega je tudi imenovala za glavo družine. Aneta: "Evo, škratek moj, pa je le izpolnjena tvoja želja." Aljaž je napovedal, da bo v tem tednu 'postrojeno', da bodo vsi delali vse, kar hkrati pomeni, da bo delo razporejeno pošteno.

Aljaž preveč avtoritativen in dominanten? Aljaž je ta dan oblekel plašč svojega dedka, ki je preminil lansko leto. Povedal je, da ga nosi z veseljem, lepo se je tudi ujemal s klobukom glave družine. Ko pa je napovedal, da mora določiti razpored za ta teden, pa se je Manji zdel avtoritativen in dominanten. Glava družine je napovedal, da Jan ne bo več po mili volji kadil, ampak bo moral na delo, ko bo on tako želel. Napovedal je tudi, da se Manja ne bo več mogla izogibati molži.

icon-expand Aljažu je bilo nerodno, ker ga je Nada tako hvalila. FOTO: POP TV

'Vidiš, to je pravi kmet' Gospodarica Nada je na posestvo prišla vsa raznežena. Nada: "Kmetija gre proti koncu, ni treba meni jokati, joka že narava." Ko je zagledala Aljaža, pa je bila očarana: "Vidiš, to je pravi kmet. Že po videzu in po postavi." In dodala, da je morala dvakrat pogledati. Nada: "A je to res Aljaž?" Glava družine ji je obljubil, da je ne bo razočaral, povedal je tudi, da mu je bilo zaradi Nadinih komplimentov kar nerodno. Pa sta se s traktorjem zapeljala do vrta, kjer bo morala družina pospraviti namakalni sistem, odstraniti ograjo in pospraviti vrt ter ga pognojiti.

'Kar stiska me v duši' Ko so sedli za mizo, je Nada priznala: "Kar stiska me v duši, kar pomeni, da plujemo proti koncu. Vsakokrat, ko gremo proti koncu, mi je hudo in tudi letos je tako." Želela je, da se ta teden ne bi trudili za nagrado, ampak pokazali, koliko jim kmetija pomeni. Nada: "Ne želim si, da jim ta kmetija ostane samo nek bled spomin. Močno upam, da so se na tej kmetiji marsikaj naučili." Aljaž ji je na koncu predal klopotec in izrazil željo, da bi ji dobro služil. Bilo mu je v čast, ker ga bo Nada odnesla v svoj vinograd.

icon-expand Gospodarica Nada je zadrževala solze. FOTO: POP TV

Ali se obeta kmečki upor? Aljaž je tekmovalce hitro nagnal na delo. Tom je povedal: "Aljaž je po moje z obema rokama prijel za ta naziv glave družine in je ta pravi kavboj tu na posestvu. Hodi naokoli kot šerif in samo komandira." Ivan: "Hoče se zdaj pokazati, hoče imeti neko avtoriteto, ampak če bo pretiraval, mislim, da mu bodo vsi hrbet obrnili in bo lahko sam tamle gor ... Če bo pa normalen, pa mislim, da ne bo težav." Tudi Jan je dodal, da se ne bo pustil komandirati, če bo Aljaž prestopil meje normale.

