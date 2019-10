Gospodarica Nada povsem zmedla tekmovalce

Tekmovalki, ki sta si obetali vlogo glave družine, z njo pa imuniteto, sta bili Simona Križnik , ki je imela dogovor z odpadnikom Bojanom Kermavnerjem , in Tanja Balabanić , ki naj bi jo za glavo družine imenovala Damjana Tomažin . Toda člani družine niso našli poslovilnega pisma in so le debelo pogledali, ko je na posestvo prišla gospodarica Nada z navodili za novo nalogo. Predala jih je kar glavi družine preteklega tedna, Borutu Gregoriču , zato so se tekmovalci spraševali, kaj vendar to pomeni. Ali bo Borut še en teden glava družine?

In ker delo na kmetiji ne more čakati, je Borut naročil Tanji in dvojčkoma Janu in Tilnu Klobasa, naj poskrbijo za živali. Dodal je še, da naj si nadenejo predpasnike, kar pa je Tanjo razjezilo: "A je meni kdo rekel, da je on zdaj novi glava družine? Ne, nihče. Zakaj moram zdaj jaz njega poslušati? Ne bom ga poslušala in ne bom nosila predpasnika."