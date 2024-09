Gospodarica o Igorjevih nalakiranih nohtih: Tukaj ne bo šlo tako

OGLAS

Jasmin o Igorju: Edini si, ki ni iskal nič v zameno Gozdarji niso obupali in so se do konca trudili prepričati Jasmina Cerića, naj za glavo družine ne imenuje Igorja Mikiča. Predlagali so Žana Hroneka, ki bi zaščitil člane, ki jih želijo ugrabiti, pa tudi tekmovalce, ki jih želi zaščititi sam, to sta poleg Igorja še Boris Vidovič in Ines Dužič. Izpadli tekmovalec se je v svojem pismu posebej zahvalil prav Igorju: "Hvala ti za podporo do zadnjega trenutka. Ostani zvest sebi in igraj tako, kot si sam želiš in ne drugi." Dodal je še: "Moja beseda je vse, kar imam. Edini si, ki ni iskal nič v zameno." Njega je tudi imenoval za novo glavo družine. Igor je povedal, da v to sploh ni dvomil: "Njegova beseda je zlata vredna ... Sem vedel, da je to mož beseda, in dandanes je to ena velika redkost."

Igor Mikič je nova glava družine. FOTO: POP TV icon-expand

'Moja mama me je lepo vzgojila' Igor si je vzel čas za razmislek, koga poslati v hlev, kamere pa so ga ujele med pogovorom z Majo Triler in Tjašo Vrečič. Povedal je: "Če česa ne maram, je to lobiranje. Da nekdo hodi do mene, pa me prosi, pa ima neke zle namere iz enega kota." Maja je seveda želela zaščititi brata Nika Trilerja, Tjaša pa je želela izpolniti načrt gozdarjev. Igor: "Vem, da je vsem ljudem ugoditi nemogoče, ampak jaz se res trudim, da bom z vsakim ohranil lep odnos. Moja mama me je lepo vzgojila, srčno, in to bom tudi pokazal kot glava družine." Služabniki so Marjana, Nuša, Žan in Nik Igor se je na koncu odločil, da bo v hlev poslal tekmovalce, s katerimi se je najmanj povezal, v hiši pa pustil delavne ljudi. Izločiti si je želel moškega, s čimer bi zmanjšal konkurenco in prišel čim dlje. Igor se je pred imenovanjem služabnikov pošalil, češ da je šepetalec kravam, ki so mu zaupale, da ima najbolj nežno roko Marjana Povše. Za naslednjo je določil Nušo Šebjanič, ki potrebuje trdo roko, saj je še zelo mlada. Želel je, da bi se dokazala. Za tretjega služabnika je imenoval Žana, za četrtega pa Nika, češ da mu najbolj zaupa, da bo imel vse pod nadzorom. 'Ampak tukaj ne bo šlo tako' Gospodarica Nada je dočakala poseben trenutek: "Da me glava družine pričaka, to je pa res ogromno spoštovanje do mene. Sem zelo vesela." Manj je bila navdušena nad Igorjevimi nalakiranimi nohti in ko je glava povedal, da je to zdaj moderno, je odvrnila: "Ampak tukaj ne bo šlo tako." Družina je dobila nove sadike, postaviti pa bodo morali svinjak ter ogrado okoli njega. Nada bo ocenjevala tudi hitrost tekmovalcev, napovedala je, da se vrne že čez tri dni. Igor je zato hitro sklical družino, da bi ji predal navodila in da bi se lotili dela. V svoji vnemi je kar pozabil na hrano, povedal je: "Moj življenjski idol je bil Arnold Schwarzenegger. On ne pozna predaje, ne pozna besede 'ne'. In tega ne poznam niti jaz."