Gospodarica vse poslala v areno, po treh dvobojih se je poslovil Damijan

Družini nista uspeli dokončati tedenske naloge, zato sta v areno morala oba para dvobojevalcev. Po kar treh dvobojih je izpadel Damijan Forjanič, ki je bil razočaran nad predzadnjim mestom v tekmovanju.

Bitka s časom Dvobojevalci so se odpravili v kajžo, kjer so lahko premišljevali o tem, ali bosta njihovi družini opravili nalogo in katera bo uspešnejša. Janova družina je delala vso noč, Majina pa je po besedah Andree obupala. Tekmovalka je ocenila, da so preveč taktizirali in premalo časa vložili v nalogo. Ker so zjutraj vsi spali, se je Manja odločila, da bo Damijanu in Vladislavu odnesla zajtrk. Slednji je presenetil z izjavo, da ne zaupa več nikomur, a sta prav on in Ivan zakrivila incident s Pratiko. Monika je Denisu in Aljažu poročala, da se trudijo, a nimajo dovolj materiala.

Obe družini morata v areno, tekmovalci povsem obupani Gospodarica Nada je prišla, še preden so tekmovalci končali popravni izpit. Nada ob prvih vratih: "Zadnjič je samo dila dol padla, zdaj me bo pa očitno ubilo tole." Maja se je sprijaznila s tem, da bo njena družina šla nazaj v hlev. Nada res ni bila vesela, kajti material je ležal vsepovsod: "Ničesar ne znajo ceniti." Glavi družine sta se izgovarjala na čas, na teren, na temperature in težko fizično delo. Nada ju je opozorila na nered na trgu, nato jima je povedala, da so dobili povsem izvedljivo nalogo. Jan je ocenil, da je njegova družina boljša, Maja pa, da so si enakovredni. Nada se je strinjala z njo, kar je pomenilo, da gresta v areno obe družini. Obema je še naročila, da morajo nalogo dokončati, in da se bo na podlagi tega odločila, kdo bo živel v hiši in kdo v hlevu.

Družini sta bili povsem obupani. Janu se ni zdelo pravično, ker bo Majina družina dan več preživela v hiši. Monika je želela vreči puško v koruzo, jezila se je, češ da nimajo materiala, obenem se je počutila krivo zaradi Aljaža in Denisa. Monika: "Zaupala sta nam, mi smo ju pa razočarali." Peter je bil mnenja, da potrebujejo dodatno pomoč, Ivan pa se je pritoževal, češ da delo ni človeško in da ga pečejo roke.

Dvobojevalci so sprva mislili, da k njim prihaja samo Jan, sledilo je začudenje, kajti zagledali so še Majo. Glavi družin sta jim povedala, da gredo v areno vsi štirje. Vladislav je napovedal, da se bo boril, a bo naredil tako, da bo šel domov. Družini sta se nato mrkih obrazov odpravili v areno. Karin je omenila, da bi potrebovali odločnega vodjo, ki se spozna na takšna opravila, kar je bila kritika Janovega dela. Maja je dodala, da bi morala biti hiša in to, da družini ni treba v areno, dovolj velika motivacija, a v resnici ni bilo tako. Peter je ob tem ugotavljal, da ni za kmetijo, ker ga delo uničuje. Trije dvoboji, zadnji usoden za Damijana V areno so prišli vsi štirje dvobojevalci. Najprej se je pomeril par iz hiše, in sicer v igri Bik. Vladislav in Damijan sta morala najprej porušiti sestavljanko nasprotnika. Vladislavu je pri podiranju Damijanovega bika šlo zelo dobro, medtem ko slednjemu ni uspelo podreti prav ničesar. Zato je zmaga avtomatično šla v roke Vladislavu. Tekmovalec se je ves presenečen vrnil k svoji družini.

Aljaž in Denis sta bila naslednja na vrsti, igra je bila enaka. Aljaž ni imel prave motivacije, zato je Denisu uspelo podreti večji del sestavljanke. Dvobojevalca sta se lotila sestavljanja in Denis je ob Aljaževem pomanjkanju motivacije prvi dokočal nalogo. Tekmovalec ni mogel verjeti, da je premagal izkušenega borca, in se lahko vrne k družini. Karin pa je začela jokati, ker se je bala, da bo izgubila Aljaža, ki ji je na posestvu nudil največjo oporo.

Za obstanek na posestvu sta se nato pomerila Aljaž in Damijan. Aljaž je pogrešal svoje dekle in domače, a se je zaradi Karin odločil, da se bo boril. Tekmovalca sta se pomerila v igri Zrna zmage, ki je od njiju zahtevala predsvem spretnost. Najprej sta morala odvozljati vse vozle na žaklju, v kateri se je skrivala žaga. Aljažu je prvemu uspelo priti do žage, s katero je prežagal letev in osvobodil desko. Ta mu je služila kot most, s katerim je premagal ovire na poligonu. Rešiti je moral le še uganko, šele takrat je Damijanu uspelo osvoboditi žago. Aljaž je medtem svetoval nasprotniku, kmalu zatem pa rešil sestavljanko, prišel do noža in prerezal vrečo s koruzo. Bil je zadovoljen, ker je v dvoboju pokazal, kaj vse je naučil v lanskem tekmovanju.

