Gospodarici Nadi je odneslo pokrovko, napela jih je Davidu

Dan za dvoboj je tudi dan za oceno uspešnosti družine pri tedenski nalogi. Tekmovalci so morali v tem tednu poleg ozimnice poskrbeti tudi za vrt in ga prekopati. Glava družine David Peter Sekirnik je skupaj z Alenom Plojem in Timom Novakom prestavil mejo, a njihova ukana ni bila uspešna. Pozornemu očesu gospodarice Nade namreč ne uide prav nič. Davidu je povedala, da so imeli dovolj časa in dodala: "Pa da me še naokoli prinesete, absolutno se ne gremo."