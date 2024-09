Gozdarji na trnih: Če ugrabitev ne uspe, bo zanje konec igre

Gozdarji se bodo poslušali dogovoriti glede vseh detajlov prihajajoče ugrabitve. Marcel Verbič bo razmišljal: " Če prav razumem, nasilje nas lahko spravi domov, ne. Mi moramo to narediti tiho, neopazno. " Zanimivo pa je, da bodo ostali trije gozdarji in Tjaša Vrečič medtem kovali načrt, da bodo operacijo izvedli s traktorjem, kar bi lahko vzbudilo pozornost tekmovalcev na posestvu. Na kocki pa je veliko. Tamara: " Če ta ugrabitev ne uspe, pomeni, da gremo gozdarji domov. "

Družina bo ta dan izbirala prvega dvobojevalca. Glasovali bodo lahko za Nika Trilerja, Nušo Šebjanič in Marjano Povše. Tamara: "Od tega glasovanja danes je odvisno vse." Gozdarji namreč želijo ugrabiti Nušo, Žigo Moharja in Stanislava Travnikarja. Če bi tekmovalci Nušo izbrali za prvo dvobojevalko, ta ne bi več prišla v poštev za ugrabitev, če bi prvi dvobojevalec postal Nik, pa bi lahko izzval prav Žigo ali Stanislava. Tudi drugi dvobojevalec namreč ne pride v poštev za ugrabitev. Ali bo gozdarjem uspelo uresničiti načrt in v areno poslati Marjano, kar bi bila edina varna možnost?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že ogledate na VOYO.