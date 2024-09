Gozdarji po izvrstno opravljeni nalogi v igri za 50.000 evrov

Marjana Povše in Laura Beranič sta se preselili v kajžo, medtem pa se je družina še naprej zabavala po uspešno opravljeni nalogi. Zaradi njihovega veseljačenja se je zamikala ugrabitev, Tjaša Vrečič in gozdarji pa so postajali nestrpni. Da bi se lahko izmuznili s posestva, bi morali vsi tekmovalci zaspati. A ko je Maja Triler končno prišla v sobo, v kateri je spala skupaj s Tjašo, Žigo Moharjem in Stanislavom Travnikarjem , pa je odprla Pratiko. Tudi Niku Trilerju se ni mudilo spati, zato je morala Nuša Šebjanič potrpežljivo igrati, da ne bi česa posumil. Nazadnje so se vsi štirje uspeli izmuzniti iz hiše oziroma hleva, pri tem pa jih nihče ni videl.

Nov začetek

Nuša je povedala, da Tjaši slepo zaupajo, vsi pa so bili vznemirjeni. Sredi gozda so naleteli na Tima Novaka in Tamaro Talundžić, ki sta razkrila, da sta gozdarja in da je Tjaša njihova zaveznica na posestvu. Izvedeli so tudi, da tvorijo novo družino na posestvu. Tim je pojasnil, da so jih izbrali, ker si takšno priložnost zaslužijo, ponudijo pa lahko boljše odnose in sodelovanje. Nuša: "Jaz mislim, da je to zdaj nov začetek v tej Kmetiji." Bila je vesela, da je dobila to možnost, veselila se je tudi, da se lahko pokaže v novi luči. Tudi Tjaša je bila zadovoljna, vrniti pa se je morala na posestvo.

Pogrešani

Družino je zjutraj čakalo presenečenje. V hlevu so pogrešali Nušo, v hiši pa Žigo in Stanislava. Tjaša je še naprej igrala svojo igro, ugotavljala pa je, da se nikomur ne sanja, kaj se dogaja. Nik je tuhtal, da gre za potegavščino. Tudi Igor Mikič je bil presenečen: "Ne morem verjeti, kaj se to jutro dogaja ... Sem mislil, da imamo za vse naše živali ograjo narejeno, ampak očitno ni bila dovolj trdna." Tuhtal je, da ima trojica skrivno nalogo ali pa se bodo vrnila z okrepitvami. Najbolj bi pogrešal Stanislava, za Nušo pa mu je bilo vseeno.

Natalijino sporočilo

Družino je nato pričakalo Natalijino spooročilo: "Družina, pogrešate nekaj članov, vendar niso edini, ki danes zapuščajo hišo ... Arena bo danes zapečatila usodo še komu drugemu. Spakirajte borše in se mi pridružite v areni." Tudi gozdarji so dobili svoje sporočilo: "Čestitke, izvrstno ste opravili svojo nalogo in s tem postali čisto prava družina. Čas je, da se poslovite od gozda." Tudi njih je Natalija povabila v areno, kamor so se odpravili skupaj s kozo Jolando.