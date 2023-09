Gregor Fabrici: Nisem bil še pripravljen na odhod

Za Gregorja Fabricija je bilo pravo doživetje v Kmetiji tisto, kar v oddajah ni bilo prikazano. Na odhod ni bil pripravljen, saj se je zelo navezal na svojo kmečko družino. Zmago najbolj privošči Mateji Šereg, ki je po njegovem mnenju direktna, iskrena in srčna oseba.

K sodelovanju v Kmetiji te je prijavilo dekle, ker si preveč glasno komentiral dogajanje v prejšnji sezoni. Kako je bilo tekmovanje tudi izkusiti oziroma doživeti in do kakšnih spoznanj si kot nekdanji velik kritik šova prišel? Spoznal sem, da ni vse tako, kot je prikazano na televiziji. Pravo doživetje je, česar kamere ne prikažejo. Ni vse samo v taktiziranju in kdo bo komu nož zaril v hrbet. Na kmetiji je bilo ogromno smeha, vragolij in trdega dela, da so bile tedenske naloge opravljene, in to je nekaj, česar oddaje ne prikažejo.

icon-expand Gregorju bodo v spominu najbolj ostali trdo delo, smeh in vragolije. FOTO: POP TV

Veljal si za pomemben člen svoje družine, zaradi svojega znanja si jo pri nalogah dejansko vodil ti. Nismo pa s tvoje strani slišali veliko kritik na račun vodenja Kristijana Kozoleta. Zakaj ne? Ne vidim smisla v kritiziranju drugih, brigam se za sebe. V kolikor bi se obremenjeval z drugimi ljudmi, v tem primeru z vodenjem naše glave družine, ne bi imel časa za tedensko nalogo in bi se kar hitro preselili v hlev. To mi seveda ni bilo v interesu. V areni si pristal, ker je tvoja družina prekršila prvo pravilo, ki velja na posestvu. Morda bi kdo rekel, da po neumnosti. Kako si se počutil ob tem? Razočaran sem bil. Trudili smo se, da bi tedensko nalogo opravili, in če ne bi bilo te napake, bi morda celo zmagali. Po drugi strani pa je bilo to za pričakovati. Dvakrat zaporedoma smo že zmagali, nenavadno bi bilo, če bi še v tretje.

Tvoj nasprotnik je bil David Peter Sekirnik in kot drugi dvobojevalec je želel izbrati spretnost. Sam si bil postavljen pred dilemo, sprejel si ponudbo in se odločil za moč. Ali si to svojo odločitev kaj obžaloval? Ne. Odločitev je bila pravilna in bi jo ponovil. Izgubil sem zaradi trenutka nepazljivosti. Na samokolnico si naložil 'hlod' svojega nasprotnika. Torej je bil spopad zate zelo stresen in naporen? Na koncu smo denimo tudi videli, da si obležal ... Zagnal sem se na polno moč, seveda sem bil utrujen na koncu in srečen, da smo dvoboj speljali do konca. Da, sam dvoboj je bil stresen. Zavedati se je treba, da sem v dvoboj krenil po napornem tednu, polnem slabega vremena, trdega dela, utrujenosti in lakote.

Tribuna je med tvojim slovesom jokala, ti pa, vsaj tako je bilo videti, nisi potočil solze. Kako si se počutil, ko si moral zapustiti posestvo? Nisem še bil pripravljen na odhod. Družina mi je v teh kratkih tednih prirasla k srcu in še bi se družil z njimi. Jokala sta Kristijan Kozole in Mateja Šereg. Na njun račun smo v zadnjih tednih šova slišali številne kritike, ti si ju imel priložnost res dobro spoznati. Kakšno mnenje si si ustvaril o njiju? Kamere ne prikažejo vse resnice. Mateja je iskrena in srčna oseba, ki pač ima dominantni značaj in pove, kar si misli. Seveda to ne ustreza vsakomur, jaz sem na to navajen, saj je moja punca istega karakterja. Kar se Kristjana tiče, je kot glava družine bil mogoče malo premalo odločen, ampak ne morem komentirati tistega, česar nisem sam poskusil. Ne vem, kakšno odgovornost nosi glava in kakšen pritisk čuti ob tem.

Kako pa je tvoje dekle komentiralo tvojo pot na tekmovanju in ali si jih kaj slišal, ker sta se malce bolj povezala z Matejo? Moja je bila malo presenečena, saj ni pričakovala, da se bom tako hitro vrnil s tekmovanja. Me je bila vesela in sedaj skupaj gledava vse dele šova. Ne, Mateja ji je všeč in je ni nič motilo, da sva se razumela. Zaupa mi. Ogledal si si lahko prve oddaje šova. Ali te je kaj presenetilo? Presenetilo ravno ne. Malce pa sem bil razočaran, da so se producenti osredotočili bolj na spletke in taktiziranje kot pa na samo dogajanje na kmetiji. Torej naše delo, reševanje problemov tedenskih nalog in vragolij, ki smo jih zganjali na posestvu.

icon-expand Slovo od Mateje Šereg, ki ji najbolj privošči zmago. FOTO: POP TV