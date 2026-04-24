Kmetija

Gregor Merdaus: Kmetija je test psihične sposobnosti

Velenje, 24. 04. 2026 09.59 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Gregor Merdaus

Gregor Merdaus svoj poraz v areni pripisuje utrujenosti in bolečinam, ki jih je pridelal med tedensko nalogo. Kmetija je bila zanj test psihične sposobnosti, vrnitev med najdražje pa nekaj najlepšega in najboljšega.

Tvoja pot v Kmetiji se je končala, potem ko sta se v areni pomerila z Igorjem Mikičem. Tvoj poraz je bil za nekatere nepričakovan, saj si veljal za močnega konkurenta, poleg tega si sam izbral dvoboj v žaganju in tudi stavil na tovrstne izkušnje. Ali je k razpletu v areni botrovala utrujenost zaradi izdelovanja žebljev?

Seveda je k razpletu v areni botrovala moja utrujenost in bolečine, ki so še bile v roki. Nedvomno. Ampak sem dvoboj izpeljal po svojih najboljših močeh in verjamem, da je Igor izbral mene tudi zaradi tega, ker je videl, da imam poškodovano roko. Žal mi je samo, da nisem izbral igre Natančni trojček.

Franc Vozel je med dvobojem Igorju pomagal z nasveti glede žaganja, ki mu sprva ni šlo najbolje od rok. Ali te je pomoč Igorju s tribun presenetila?

Tega, da je Franc dajal nasvete Igorju, dejansko sploh nisem slišal, ker sem bil fokusiran na žaganje. Moje mnenje glede Franca je dobro in slabo. Vem, da je priden in delaven, saj sva veliko pregarala in predelala skupaj, ampak Franc je v šovu bil, če se ne motim, že trikrat in ve, kako se stvari streže in kako igrati igro.

Tudi Dejan Guzej je obžaloval, da ti ni bolj pomagal pri izdelovanju žebljev. Kako bi to komentiral?

Tega, da Dejan obžaluje, da mi ni pomagal, ne verjamem najbolj. Če bi mu bilo do dela in imunitete, bi mi pomagal, ker bi z lahkoto premagala Franca ... Sam sem naredil dober rezultat glede na to, da je Franc imel samo 91 dobrih žebljev od 140, jaz pa 86 od 103. Mislim, da sem, če gledamo statistiko, vseeno zmagovalec.

Ali bo Gregor prav Alenki namenil klobuk glave družine?
Na posestvu si vztrajal dolgih 10 tednov, v tem času pa si močno pogrešal svoje najdražje. Kakšna je bila vrnitev mednje in v realno življenje?

Vrnitev domov je bila nekaj najlepšega in najboljšega. Dejansko se sploh nisem zavedal, kako zelo sem jih pogrešal, dokler jih nisem zagledal in objel. Vrnitev v realno življenje pa je bila zame normalna.

Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo, najsi bo v pozitivnem ali negativnem smislu?

Ob ogledu oddaje sem ugotovil, da je vsak igral svojo igro, da pride čim dlje na svoj način. Moramo pa vseeno vedeti, da je to kot nekakšen eksperiment, v katerem dejansko testiraš svojo psihično sposobnost.

V igri za glavno nagrado ostaja samo še 9 tekmovalcev. Za koga boš navijal in ali bi lahko komu napovedal zmago?

Najbolj si po mojem mnenju zasluži Alenka, ki je res pridna in delavna, ampak na kmetiji se nikoli ne ve. Kmetija je polna presenečenj.

Pred vstopom v tekmovanje še nisi vedel, kaj bi z denarno nagrado v primeru zmage. Kakšne načrte za prihodnost pa imaš?

Glavne nagrade nisem dobil, načrti za naprej pa so ostali isti. Uživati življenje.

Gregor Mredaus
Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetoval vsem, ki razmišljajo o tem koraku?

Vsem, ki razmišljajo o prijavi v Kmetijo, bi svetoval, da naj se najprej dobro vprašajo, ali so pripravljeni biti lačni in psihično uničeni.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 gregor merdaus

KOMENTARJI1

ata_jez
24. 04. 2026 10.30
Kmetija je test psihične nesposobnosti gledalcev.
