Kmetija

Gregor ob porazu v areni: Žal mi je, da nisem malo bolj taktiziral

Ljubljana, 24. 04. 2026 17.28 pred 1 uro 3 min branja 0

K.A.
Gregor Merdaus

V Kmetijo je šel pokazat, da je priden in delaven. Veljal je za enega najbolj priljubljenih tekmovalcev, obenem pa tudi za veliko konkurenco. Ves čas šova je ostal iskren in pošten, danes pa mu je žal, da ni malo bolj taktiziral. A Gregor Merdaus bi izkušnjo ponovil, saj mu je kljub porazu v areni proti Igorju, ki mu je preprečil tudi končno zmago, ostala v lepem spominu.

V zadnji oddaji Kmetija nas je zapustil Gregor Merdaus, ki ga je v boju, imenovanem žaga, premagal Igor Mikič. "Moji prvi občutki so bili malo bolj žalostni. Bolj kot ne samo nisem tega pričakoval, da me bo Igor na tak lahek način vrgel ven. Ampak ja, Igor je zmagal, jaz sem moral domov, česar sem bil po eni strani vesel, da grem domov k svoji družini," je povedal.

Čeprav je izbral boj v spretnosti, ki naj bi mu bil bližje kot Igorju, se je izkazalo, da je Gregor ubral napačno taktiko. Mu je žal? "Dejansko ja, ampak moram priznati, da je bila še vedno prisotna tudi bolečina v rokah. Na napačen način sem se spravil in žagal hlode, enega po enega. Ampak ko sem probal dva, sem videl, da roka ne bo zdržala, pa sem se odločil enega po enega. Ampak to me je na koncu izdalo in sem zato izgubil," je priznal.

Sam je veljal za zelo priljubljenega tekmovalca, ob njegovem slovesu pa je najbolj jokala Alenka. Kakšen je bil v resnici njun odnos? "Najin odnos je bil super. Res sem zelo hvaležen Alenki, da je tam sploh bila, ker mi je bila že kot sestra. Zelo sva se zastopila, bila mi je v oporo. Zelo veliko nasvetov mi je dala, tako da, če nje ne bi bilo tam, sploh ne vem, če bi se lahko pobral. Tako da ja, tudi meni je bilo žal, da sem moral iti že pred njo domov," je bil iskren, razkril pa je tudi, da se še danes zelo dobro razumeta. "Še zdaj se slišiva tu pa tam," je povedal.

Bil je zelo priden, pa tudi velika konkurenca. "Notri sem šel z namenom, da pokažem, da sem priden, deloven človek in upal sem, da me bo delo daleč pripeljalo. Všeč mi je to, da so ljudje videli, da sem priden in da sem delal, ker tudi sem," je povedal in dodal, da ga od sotekmovalcev ni nihče preveč razočaral, ko je videl kakšno izjavo od njih na televiziji. "Pa niti ne, ker smo vsi rekli, da je to igra in to vsi zastopimo. To mi je všeč, da se nismo kregali z vsemi. Vemo, da je bila to igra. Nismo nesli zamer v realno življenje. Mi je bilo recimo grdo, kar je Dejan naredil, ampak si ne jemljem tega k srcu," je povedal in dodal, da se še danes sliši z večino in da mu je všeč, da so ostali v stikih.

Ko se zdaj gleda na televiziji, je zadovoljen, kako je izpadel, njegovi domači pa so nanj zelo ponosni, saj je ostal točno takšen, kot je. "Mala dva sta bila navdušena. Scena jim je bila, da je bil ati na televiziji," je razkril. Če bi se še enkrat prijavil v Kmetijo, česar njegova žena verjetno ne bi bila najbolj vesela, bi spremenil taktiko. "Žal mi je, da nisem malo bolj taktiziral, ampak vseeno je bilo zame prvič, da sem sploh šel v tak šov. Če bi šel še enkrat, bi marsikaj naredil drugače," je povedal.

